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Мэр Бишкека ознакомился с ходом строительства детских садов и школ

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- Анастасия Карелина
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с ходом строительства детских садов и школ. Градоначальник посетил стройплощадки в жилмассивах "Мурас-Ордо", "Касым", "Кара-Жыгач" и "Алтын-Ордо". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первым объектом, куда приехал Айбек Джунушалиев, стала школа в жилмассиве "Мурас-Ордо". Ее строительство было приостановлено в 2019 году. В 2021-м были выделены средства на продолжение работ. В настоящее время завершено устройство кровли и начата кладка стен. Здание рассчитанное на то, чтобы в нем занимались 660 учеников, сейчас готово на 40 процентов.

Затем градоначальник ознакомился с ходом реконструкции и строительства детских садов в жилмассивах "Касым" и "Кара-Жыгач".

Реконструкция детсада "Шоола" началась в середине октября 2021-го. Уже завершен демонтаж напольного покрытия, кирпичных перегородок, земляные работы, устройство внутренней и наружной канализации, ирригации, бетонной стяжки, ленточного фундамента, кирпичных перегородок. Ведутся работы по монтажу электричества, облицовке стен керамическими плитами. Мэр поручил завершить работы до 1 июня 2022 года, а также облагородить прилегающую территорию.

Строительство детсада в жилом массиве "Кара-Жыгач" началось в июне прошлого года. На сегодня завершено устройство каркаса, кровли. На стадии завершения работы по кирпичной кладке первого и второго этажа. Ведутся сантехнические работы, устройство фундамента котельной и монтаж электроснабжения.

На строительстве школы в жилмассиве "Алтын-Ордо", рассчитанной на 480 ученических мест, градоначальник поручил руководителям служб, чтобы все строящиеся объекты были завершены в установленные сроки.

Школу в "Алтын-Ордо" начали возводить в мае 2021 года. На сегодняшний день завершено строительство двух этажей первого блока и колонны третьего блока, а также ведется работа по подготовке кирпичной кладки третьего этажа и установка опалубки ригелей и плит перекрытия третьего блока.


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URL: https://www.vb.kg/411892
Теги:
детский сад, строительство, школа, Бишкек, жилмассив, Айбек Джунушалиев
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