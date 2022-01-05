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Король и королева Швеции заразились COVID-19 после получения вакцины

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- Айжан Мамбеталиева
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Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия заразились коронавирусом после получения бустерной вакцины. Об этом сообщает газета Norway Today со ссылкой на пресс-службу Шведского королевского дома.

Об этом стало известно по результатам тестов на COVID-19. Сообщается, что заболевание протекает в легкой форме и король с королевой чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства. По словам представителя королевской семьи, легкому протеканию болезни способствует вакцинация Карла XVI и его жены тремя дозами вакцины от коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/411895
Теги:
Швеция, COVID-19, COVID, новости мира
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