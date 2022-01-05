Инь-Ян: "Жибек! Ты выйдешь за меня?"

Такое необычное предложение руки и сердца, которое Азамат сделал своей любимой Жибек прямо на стадионе, во время международного футбольного матча, до сих пор помнит весь Кыргызстан. И понятно, для Азамата и Жибек Кылычевых прошедший год стал самым счастливым в жизни: этой осенью они стали семьей. Сегодня молодожены - герои традиционной вечеркинской рубрики.

- Азамат, вы - известный фотограф, а вы, Жибек, SMM–специалист. И интуиция подсказывает, что именно соцсети связали вас...

Азамат: - Судьба свела нас 8 лет назад, действительно в соцсетях. Жибек написала мне в тогда еще популярных "Одноклассниках". И хоть наша переписка и не была активной, я всегда ждал ее ответа. Мы общались в сетях почти два года, а потом я предложил Жибек сделать фотосессию. В то время я только начинал снимать и хотел протестировать новый фотоаппарат. Назначил ей встречу в парке имени Ататюрка.

Жибек: - Я знала, что Азамат - фотограф, очень хотела однажды сделать профессиональную фотосессию, потому и написала ему, даже не думая, что наше знакомство перерастет во что–то большее. Мы и общались–то не столь активно, писали друг другу раз в месяц. Азамат приглашал меня в кино после работы, хотел встретиться. Но у меня строгие родители, и я не могла отлучиться из дома в вечернее время. К тому же я училась в Турецком лицее, у меня был очень насыщенный график, времени на встречи не было ни днем, ни вечером.

Но от приглашения на фотосессию отказаться не смогла. Одна идти постеснялась и взяла с собой подругу. Мы ждали Азамата и играли в игру: читали слова по губам и так громко смеялись, что не слышали, как Азамат подошел к нам. Он показался мне очень скромным.

После фотосессии он подарил мне толстовку с моим именем - подарок на уже прошедший день рождения. Мне было очень приятно.

- После этой фотосессии вы начали встречаться?

Жибек: - Я поступила в университет и улетела в Турцию. Мы продолжили общаться в соцсетях. Встретились спустя три года, когда я прилетела в Бишкек на каникулы. Это было незабываемое лето! Мы столько времени проводили вместе. Но мне на год надо было снова улететь в Турцию, думала, что наши отношения не выдержат испытания временем, расстоянием. Но оказалось, что они стали еще крепче.

- Азамат, когда сердце екнуло: Жибек - та самая, единственная?

Азамат: - В одной из наших переписок я написал ей, что однажды она станет моей женой. Но в начале наших отношений Жибек сразу поставила границы: давай будем друзьями. И в этом тоже был свой плюс: я мог рассказывать ей все, что было на душе. За последний год не было и дня, чтобы мы не созвонились. Мы могли разговаривать часами и очень скучали друг по другу.

- А как познакомились с родителями, помните?

Жибек: - Такое разве забудешь! Он познакомился с моими родителями на моем выпускном вечере в Турецком лицее шесть лет назад. Представляете, в женский лицей пришел красивый мужчина с прекрасным букетом для меня! Эффект был потрясающим. Потом приехал пофотографировать нас с подругами и родителями в ресторане. Мне было очень приятно!

С его родственниками, почти со всеми, я познакомилась год назад. Они отмечали семейное торжество. Азамат пригласил и меня на ужин, но, конечно, не предупредил, что в ресторане будут все его родные. Я, конечно, была в шоке.

- Азамат, а как пришла идея сделать предложение Жибек на виду всего города?

Азамат: - Не ожидал, что мое предложение вызовет такой резонанс, ведь я готовил его только для любимой. Мне хотелось сделать для Жибек что–то необычное и запоминающееся.

Мой близкий друг Абай Боколеев играл в сборной по футболу, и я пригласил Жибек с подругами поболеть за наших. В тот день наша сборная играла с командой из Бангладеш, и я верил, что наши обязательно выиграют. Сказал друзьям, чтобы они, как только наши забьют гол, подняли плакат с надписью: "Жибек, ты выйдешь за меня?". Друзья сидели на противоположной от нас с Жибек трибуне. Но в тот день на матч приехал президент. И зрителей тщательнее и дольше проверяли, прежде чем пустить на стадион. У меня был с собой пиротехнический фонтан, пришлось долго объяснять, что он нужен мне для того, чтобы эффектнее сделать предложение девушке, даже кольцо показал. На 35–й минуте первого тайма я забежал на трибуну, и в этот момент наши забили свой первый гол. Друзья подняли плакат. А я протянул Жибек кольцо...

Жибек: - А я ни о чем не догадывалась. На стадионе встретила нашего общего друга, который не любит футбол, и удивилась, что он тоже пришел поболеть за наших. Также пришел оператор, я подумала, что он будет снимать игру Абая. Наши с Азаматом места были на противоположной от них стороне. Трибуны ликовали после гола. А мы с Азаматом были далеки от происходящего: он протягивал мне кольцо. У меня в мыслях мелькнуло: и это все? (Смеется.) Мне очень хотелось, чтобы этот важный момент был каким–то необычным и особенным. Подняла глаза и увидела огромный плакат с самыми главными для меня словами. И, конечно, я ответила "да".

И тут меня ждал еще один сюрприз: Азамат сказал, что 18 октября у нас свадьба.

Азамат: - Я все подготовил, забронировал ресторан, предупредил друзей, даже познакомил наших родителей и попросил их ничего не говорить Жибек, чтобы для нее это был сюрприз. И, надо отдать им должное, сработали как единая команда. Никто ни разу не намекнул ей ни о чем. Я раньше говорил любимой, что сделаю все сам, ей остается только выбрать свадебное платье. Так и получилось.

Жибек: - Кстати, нашу Love Story сняли на аппаратуру, которую использовали на съемках фильмов "Кок Бору", "Салам, Нью–Йорк". И получился настоящий фильм!

Азамат: - А певице Анжелике так понравилась наша Love Story, что она добавила кадры из него в свой клип на песню "Моя любовь". Было очень приятно и неожиданно.

Жибек: - Кстати, нашу свадьбу тоже снимали телевизионщики, нас снова показывали по телевидению...

- А говорят, что счастье любит тишину?

Жибек: - Наоборот, нам хочется делиться им, стать примером для других пар и показать им, что после свадьбы и бытовые вопросы, и другие решаются легче, поскольку нас теперь двое.

Я хочу сказать девочкам, что женщины могут успевать везде: совмещать семью и работу, получать достойное образование. Главное, чтобы любимый человек был рядом. И, думаю, наша с Азаматом история любви - хороший пример для молодежи.

- Романтика не уходит из семейной жизни?

Жибек:- У нас нет. Азамат постоянно старается меня порадовать оригинальным букетом цветов, а недавно подарил огромного медведя.

Как–то он признался, что не любит свой день рождения, никогда его не отмечал. И я решила сделать ему сюрприз. Собрала всех его друзей в кафе, чтобы вместе отпраздновать день рождения мужа.

Азамат: - А я в тот день не планировал выходить из дома. Друзья долго уговаривали прийти в кафе. Жибек специально выбрала кафе около нашего дома. Только из–за этого я решил сходить. Какой же это был сюрприз! Оказывается, друзья ждали меня несколько часов, приготовили шарики и фейерверки.

- И за несколько месяцев ни разу не поссорились?

Жибек: - Крупных ссор не было, а мелкие, конечно, случаются. Но больше двух часов обид не держим и смеемся над нашими спорами.

Азамат: - Мы до свадьбы очень долгое время были просто друзьями, думаю, что это сейчас влияет на наши отношения. За это время научились общаться, разговаривать друг с другом, все можем обсудить, поговорить.

Жибек: - Может быть, это еще потому, что мы стараемся развиваться, читаем книги о мужской и женской психологии, об отношениях в семье.

Азамат: - Мужчина, считаю, должен быть более терпеливым, относиться с пониманием к женским капризам. Проще же согласиться, чем расстраивать любимую.

- Кто в вашей семье главнее?

Азамат: - За каждым великим мужчиной стоит серый кардинал - его супруга. Залог счастливой семьи - мудрая женщина, которая всегда поддерживает своего мужа и превозносит его в глазах других. Жена - опора и сила, надежный тыл.

Жибек: - Конечно, последнее слово всегда за Азаматом, но я всегда называю свои предпочтения, и мы приходим к единому мнению. Мы работаем вместе, поэтому, наверное, нет таких споров, кто главнее. Каждый в своей сфере главный.

- Что такое любовь?

Жибек: - Мне запомнился один случай. Мы только начали встречаться, ехали домой из кинотеатра, и Азамат рассказал, что его знакомый погиб в ДТП, и он видел, как его девушка горько плакала. Азамат спросил меня, что я почувствовала бы, если его вдруг не стало. В тот момент я заплакала. Думаю, что одно из проявлений любви - боязнь потерять любимого человека.

Азамат: - До того, как сделать Жибек предложение, я звонил всем семейным друзьям и спрашивал у них, как они поняли, что их половина и есть та самая, на которой нужно жениться. Они говорили, что это необъяснимо. Неделю я думал, как быть, а потом просто спросил себя: хочу ли я прожить с Жибек все оставшиеся годы, отведенные мне Богом? За пару минут вспомнил все счастливые моменты, которые мы с ней прожили вместе. И понял, что она и есть та самая единственная девушка, с которой я хочу создать счастливую семью. И как только пришло решение, я все организовал, буквально за неделю.

- Прошлый год стал знаковым в вашей жизни, чего ждете от этого?

Жибек: - Я запускаю новый проект, это будет агентство по SММ, хочу дать возможность женщинам, которые сейчас сидят дома, в декрете, зарабатывать.

Азамат: - А еще мы решили с Жибек, что несколько раз в году будем выезжать за границу. Уже побывали в Турции, она училась в этой стране и очень хотела мне ее показать. На нашу свадьбу друзья подарили нам путевку на Мальдивы, полетим в начале года.