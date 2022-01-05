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Протесты в Казахстане. Как все начиналось

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Сегодня президент Казахстана объявил об отставке правительства. До этого глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области, который будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00.

Как все начиналось

По данным СМИ, столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в ряде городов Казахстана во вторник вечером.

Ожесточенные акции протеста проходили в центре Алма-Аты, в Нур-Султане, Актау и других населенных пунктах страны. Митингующие в Алма-Аты разбивали и поджигали полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забросали силовиков бутылками.

В ответ правоохранители применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Информации о пострадавших нет.

С чем связан рост цен на сжиженный газ

С 1 января 2022 года в стране осуществлен полный переход торгов сжиженным нефтяным газом через товарные биржи. В Минэнерго заявили, что до перехода на электронные торговые площадки цена на этот вид топлива была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже себестоимости.

С 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке провели пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ. Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге ($306) за тонну или 78 тенге ($0,17). При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге ($0,23-0,27) за литр.

Что требовали митингующие?

Все началось в Жанаозене и Актау на западе страны, где 2 января демонстрации устроили местные жители. Они требовали снизить цену сжиженного газа до 50-60 тенге ($0,11-0,13) за литр.

Власти оперативно направили туда правительственную комиссию, которая встретилась с активистами и объявила о снижении цен. Однако это не помогло. Во вторник протесты начались в Алма-Ате, Таразе, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе и других городах страны.

В мессенджерах и соцсетях появились группы и чаты, через которые координируются участники акций.

Какова реакция властей

Президент республики Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих не следовать деструктивным призывам тех, кто "заинтересован в подрыве стабильности и единства общества". Он подчеркивал, что требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе на запланированном на среду совещании с правительством.

Позднее Токаев вновь призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться деструктивным призывам ни внутри страны, ни идущим извне. В распространенном видеообращении он заявил, что власть "не падет, но нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог". Глава государства напомнил, что призывы атаковать помещения гражданских и военных ведомств незаконны, "это преступление, за которым может последовать наказание". Он повторил, что все законные требования будут учтены.

Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алма-Ате, а уже утром объявил об отставке правительства.

Что происходило на улицах

Пользователи выкладывали фото и видео кордонов силовиков и скоплений спецтехники, а также столкновений митингующих с сотрудниками правоохранительных органов и задержаний участников акций.

На фоне протестов пользователи стали сообщать о перебоях в работе соцсетей. По данным местных СМИ, в Алма-Ате, например, были заблокированы мессенджеры Telegram и WhatsApp, не работал мобильный интернет. Как сообщали в компании "Билайн Казахстан", наблюдались "ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по не зависящим от компании причинам". Перебои в передаче мобильных данных отмечались, в частности, в районе улицы Валиханова в старой части города, где ранее, согласно опубликованным в интернете видеозаписям, находились демонстранты.

Другой оператор сотовой связи - компания Kcell - информировал, что, согласно закону "О связи", компетентные органы республики проводят мероприятия "по приостановлению работы сетей и оказания услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/411901
Теги:
Казахстан, митинг, Касым-Жомарт Токаев
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