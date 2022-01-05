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Департамент охраны и конвоирования СИН подвел итоги за 2021 год

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- Айжан Мамбеталиева
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Департамент охраны и конвоирования Службы исполнения наказаний подвел итоги за 2021 год. Во встрече приняли участие заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков, председатель СИН генерал-майор Аскат Эгембердиев, председатель республиканского комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова, председатель Совета ветеранов СИН Советбек Арбаев, руководитель департамента охраны и конвоирования СИН полковник Улан Бердикожоев, ветераны с супругами и личный состав.

Председатель СИН отметил, что несмотря на тяжелую работу, коллектив департамента добился больших успехов в спортивной и культурной сферах. Он отметил необходимость продолжения работы, начатой в 2021 году, и реализации поставленных планов. Аскат Эгембердиев сообщил, что 2022 году при поддержке руководства страны планируется повышение зарплат сотрудников ведомства.

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков зачитал поздравление от имени министра юстиции Аяза Баетова, отметившего достижения пенитенциарной службы, которая стоит на защите прав отбывающих наказание граждан.

Мероприятие сопровождалось военным оркестром, исполнявшего популярные и народные песни. Приглашенных гостей ознакомили с условиями службы и проживания военнослужащих департамента.


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URL: https://www.vb.kg/411902
Теги:
ГСИН, Новый год
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