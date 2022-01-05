Милиционеры обеспечивают общественный порядок в период новогодних выходных

Пресс-служба МВД сообщает, что в новогодние выходные, для надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности граждан Министерством внутренних дел предприняты все необходимые меры по усилению мер защиты жизни и здоровья граждан от преступных посягательств. Обеспечена охрана особо важных, стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения, жизнедеятельности, разрешительной системы.

Обеспечение правопорядка на прошедших и предстоящих праздничных мероприятиях предусмотрено с учетом всех уровней безопасности - контроль состояния правопорядка в близлежащем жилом секторе, на подходах к местам

проведения и непосредственно в местах проведения массовых мероприятий.

Выставлены посты патрульной милиции в непосредственной близости к местам проведения мероприятий. В предновогодние и новогодние праздники организовано круглосуточное дежурство усиленных нарядов милиции,

следственно-оперативных групп. Привлечены общественные формирования правоохранительной направленности, добровольные народные дружины для оказания содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности

граждан.

Весь личный состав кыргызской милиции был ориентирован на соблюдение законности при несении службы, незамедлительное реагирование на все сообщения и сигналы о совершенных или готовящихся преступлениях. Для

незамедлительного реагирования, предотвращения и недопущения преступлений и правонарушений были созданы дополнительные следственно-оперативные группы и группы быстрого реагирования.

Сотрудниками органов внутренних дел общественный порядок обеспечен в полном объеме, серьезных нарушений не выявлено, оперативно-криминальная обстановка стабильная и под контролем милиции.