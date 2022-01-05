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Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

В сообщении говорится, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам заседания правительства поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин и дал ряд других поручений для стабилизации социально-экономической ситуации, сообщила его пресс-служба.

Также сообщается, что Токаев поручил ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам, рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней, рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения.


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URL: https://www.vb.kg/411905
Теги:
Казахстан, митинг, Касым-Жомарт Токаев
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