Более опасная ситуация, чем в Беларуси - Дубнов оценил ситуацию в РК

"Дождь" обсудил протесты в Казахстане с экспертом по странам Центральной Азии Аркадием Дубновым.

"Проблема в том,что никто не оказался готов к этому развитию событий, ни власть, ни общество. Дело не только в газе, все говорят, что это как-то связано с транзитом власти. Отчасти безусловно связано, потому что тот транзит, на который рассчитывал осуществить Нурсултан Назарбаев, в такой стране как Казахстан оказался не достаточно обеспечен, поскольку властные находятся в раздрае между двумя центрами силами. ⟨...⟩ Проблема в том, что в протесте нет единой идеологической линии управления и авторитетов, и это опасно, потому что толпа не организованная и она может создать повод эту толпу разгонять силовым методом, что приведет к обратной реакции. В какой-то момент должны начаться политические переговоры, но мы пока не видим двух политических сторон", - высказал мнение политолог.