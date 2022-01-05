Лидеры КНР и КР обменялись поздравлениями по случаю 30-летия дипотношений

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров в среду обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщило агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин отметил, что за прошедшие 30 лет Китай и Кыргызстан неизменно придерживались принципов взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды и обоюдовыигрышного сотрудничества. Это поспособствовало скачку в развитии отношений между двумя странами и достижению новых высот всеобъемлющего стратегического партнерства, подав мировому сообществу пример построения международных связей нового типа. Развитие китайско-кыргызских отношений не только приносит пользу двум странам и их народам, но и способствует укреплению мира и стабильности в Центральной Азии.

"Я придаю большое значение развитию китайско-кыргызских связей и готов поддерживать тесные контакты с президентом С. Жапаровым, использовать 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами как новую отправную точку, укреплять взаимное стратегическое доверие между двумя странами, углублять сотрудничество в рамках "Пояса и пути" и выводить китайско-кыргызское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень", - подчеркнул лидер КНР.

Садыр Жапаров отметил, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений Кыргызстан и Китай успешно наладили всеобъемлющее стратегическое партнерство и добились всемирно известных достижений в сотрудничестве в различных областях. Китайское правительство оказало Кыргызстану важную поддержку в борьбе с эпидемией COVID-19 и ее последствиями. Садыр Жапаров поблагодарил председателя Си Цзиньпина за личную заинтересованность в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем и выразил готовность работать с КНР над дальнейшим углублением отношений и приложить все усилия для укрепления и расширения двустороннего сотрудничества.