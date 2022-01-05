Погода
$ 84.65 - 84.92
€ 95.60 - 96.55

Руслан Казакбаев: Кыргызстан и Китай - 30 лет дружбы и сотрудничества

202  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"30 лет назад, 5 января 1992 года, в ходе визита правительственной делегации Китая в Бишкеке было подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. С этого момента началась новая история взаимоотношений Кыргызстана и Китая как дружественных соседних государств.

Заложенные в Совместном коммюнике принципы уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и выгоды, мирного сосуществования стали и по сей день остаются краеугольным камнем двусторонних кыргызско-китайских отношений", - сказал

министр иностранных дел Руслан Казакбаев по случаю юбилея.

По его словам, двум государствам в относительно короткий исторический период удалось на взаимовыгодных, взаимоприемлемых условиях решить наиболее чувствительный в межгосударственных отношениях вопрос, оставшийся в наследство от истории - пограничный вопрос. Подписанное в 1996 году Соглашение о государственной границе заложило основу для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений. Сегодня кыргызско-китайская государственная граница является не разграничительной межой между двумя государствами, а мостом добрососедства, дружбы и сотрудничества двух стран и народов.

За эти 30 лет создана солидная нормативно-правовая база двустороннего сотрудничества, охватывающая все области межгосударственных отношений. Сегодня мы имеем более 220 межгосударственных, межправительственных, межведомственных и межрегиональных договоров и соглашений.

Отрадно отметить, что в 2022 году Кыргызстан и Китай отмечают не только 30-летие установления дипломатических отношений, но и будут праздновать 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. Этот договор не только вобрал в себя опыт и анализ ранее подписанных двусторонних документов, но и придал дополнительный мощный импульс интенсификации, углублению, расширению и развитию связей на государственном и гуманитарном уровнях. Наши страны остаются привержены духу договора и оказывают взаимную поддержку по ключевым для каждого государства вопросам внутреннего развития, а также вопросам международной и региональной повестки дня.

В 2013 году Кыргызстан и Китай, руководствуясь общим стремлением к повышению уровня кыргызско-китайских отношений и дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества, а также принимая во внимание изменения региональной и международной обстановки, вывели двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.

"Важным аспектом принятой в 2013 году Декларации об установлении стратегического партнерства является то, что Кыргызстан и Китай переподтвердили позиции о своей приверженности принципам равноправия, взаимной выгоды и неприменения силы в международных делах; о неприемлемости политики гегемонизма и экспансии в любой форме, - политической и экономической, глобальной и региональной. В данном контексте кыргызская сторона высоко оценила заявление руководства Китайской Народной Республики о том, что Китай всегда будет идти по пути мирного развития, никогда не будет претендовать на гегемонию и экспансию в международных и региональных делах", - подчеркнул министр иностранных дел Кыргызстана.

Как отметил Руслан Казакбаев, на сегодняшний день кыргызско-китайские отношения развиваются динамично и находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю историю двустороннего взаимодействия. Традиционно дружественные и добрососедские отношения между двумя странами, взаимное доверие не только способствуют дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства между нашими странами, которое полностью отвечает общим интересам и способствует совместному развитию и процветанию двух стран, но и идут на пользу дела укрепления мира, стабильности и развития в региональном и глобальном масштабах.

Весьма важным направлением кыргызско-китайских отношений является сотрудничество наших стран в рамках международных организаций. Кыргызстан и Китай стояли у истоков учреждения и становления "Шанхайской пятерки", а затем Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которой осуществляется тесное взаимодействие двух стран. Стороны активно поддерживают друг друга по ключевым вопросам в рамках Организации Объединённых Наций и других международных и региональных структур.

Что касается конкретных сфер взаимодействия, то вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно остаются одним из основных приоритетов внешней политики Кыргызстана и Китая. Наши государства имеют единые позиции по вопросам борьбы с "тремя силами зла". В данном направлении в 2019 году был учрежден межведомственный межрегиональный механизм сотрудничества "Диалог по вопросам безопасности между Кыргызстаном и Китаем". Сегодня, в условиях последних событий в Афганистане и в регионе, необходимо активизировать взаимодействие правоохранительных органов в рамках данного диалога.

В сфере внешнеэкономических отношений за 30 лет Китай стал одним из главных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Благодаря высокому уровню двусторонних отношений успешно реализованы совместные проекты в сфере энергетики и транспорта. В частности, строительство и запуск линии электропередач "Датка-Кемин", реабилитация автомобильных дорог "Ош-Баткен-Исфана", "Бишкек-Балыкчи" и "Бишкек-Нарын-Торугарт", модернизация ТЭЦ "Бишкек", автомобильная дорога "КНР-КР-РУз", а также альтернативная автомобильная дорога "Север-Юг". Реализация вышеуказанных проектов способствовала укреплению энергетического и транспортно-логистического потенциала Кыргызстана, тем самым обеспечивая развитие национальной экономики.

В 2013 году Кыргызстан одним из первых поддержал инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс – один путь", а в 2015 году стал 37-м членом-учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Кыргызстан рассматривает инициативу "Один пояс – один путь" в качестве важного проекта, который мог бы обеспечить реиндустрализацию нашей экономики и тем самым вывести ее на ускоренный путь развития.

Как далее сообщил министр Казакбаев, в рамках грантово-технической помощи Правительства КНР за 30 лет также реализованы проекты в области медицины, образования, сельского хозяйства и др., которые имеют важное социально-экономическое значение для Кыргызстана.

Создание благоприятной бизнес-среды, в плане защиты интересов иностранных инвесторов, является одной из приоритетных задач руководства страны. В этих целях кабинет министров ведет активную работу по улучшению инвестиционного климата и обеспечению безопасности китайских инвестиций в стране.

Наиболее важными и перспективными направлениями двусторонних торгово-экономических отношений является сотрудничество в области развития инфраструктуры и транспорта, энергетики, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, туризма, а также приграничное сотрудничество с СУАР КНР.

Скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" должна стать значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала центрально-азиатского региона и важным звеном в продвижении инициативы "Один пояс – один путь".

Совместно с китайскими партнерами продолжается работа по продвижению экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из КР в КНР. Китайская сторона продолжает оказывать содействие и создавать условия для открытия своего рынка для нашей продукции. Кроме того, наши отечественные компании ежегодно принимают участие в Китайской международной импортной ЭКСПО в Шанхае.

Касаясь культурно-гуманитарного аспекта, следует отметить, что Кыргызстан и Китай связывает многовековая история и культура, которая простирается к временам Великого Шелкового пути. Длительная история нашего культурного взаимодействия свидетельствует о глубоких связях между народами наших стран, которые с каждым годом еще больше укрепляются.

С момента установления дипломатических отношений осуществляется успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в частности в области образования. В Кыргызстане ежегодно растет количество людей, интересующихся культурой и историей Китая, активно поддерживается развитие китайского языка. В ВУЗах нашей страны успешно функционируют факультеты китаеведения, Институты Конфуция, а в 2017 году в городе Бишкеке была открыта отдельная средняя школа с преподаванием китайского языка. По нашим данным, до пандемии коронавируса COVID-19 в китайских ВУЗах обучалось более 4 тысяч наших граждан.

Посредством организации совместных мероприятий наши народы еще глубже знакомятся с богатой историей и культурой друг друга. Я надеюсь, что в следующем году нам удастся организовать ряд мероприятий, которые придадут соответствующий импульс культурно-гуманитарному взаимодействию между нашими странами.

К сожалению, пандемия COVID-19 внесла определенные коррективы в ряд мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества. Быстрое распространение коронавируса явилось тяжелым ударом практически для всех государств мира.

Правительство Кыргызстана выражает искреннюю признательность правительству КНР за помощь Кыргызстану в борьбе с пандемией COVID-19. Дружественный Китай первым протянул руку помощи и оказал самую большую по объему гуманитарную помощь Кыргызстану в виде вакцин, средств индивидуальной защиты, медицинских средств и др. Предоставленная правительством Китая, провинциями, городами, частными организациями и компаниями гуманитарная помощь Кыргызстану весьма высоко оценивается народом нашей страны.

Несмотря на сложную обстановку в мире, сторонами активно проводится работа по поддержанию политического диалога между странами. Так, 22 февраля 2021 г. состоялся телефонный разговор между президентом КР Садыром Жапаровым и председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подтвердили намерение о дальнейшем укреплении взаимодействия между двумя странами. Президент КР Садыр Жапаров придает очень важное значение дальнейшему укреплению и развитию кыргызско-китайских отношений.

Все это свидетельствует о том, что отношения между Кыргызстаном и Китаем представляют собой образцовый пример добрососедства, дружбы и сотрудничества, основанного на высоком уровне взаимного доверия, взаимного уважения, общности интересов по широкому кругу международных и региональных вопросов, а также стремлении к совместному развитию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411918
Теги:
Китай, президент, юбилей, Великий Шелковый путь, сотрудничество, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  