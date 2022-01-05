Руслан Казакбаев: Кыргызстан и Китай - 30 лет дружбы и сотрудничества

"30 лет назад, 5 января 1992 года, в ходе визита правительственной делегации Китая в Бишкеке было подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. С этого момента началась новая история взаимоотношений Кыргызстана и Китая как дружественных соседних государств.

Заложенные в Совместном коммюнике принципы уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и выгоды, мирного сосуществования стали и по сей день остаются краеугольным камнем двусторонних кыргызско-китайских отношений", - сказал

министр иностранных дел Руслан Казакбаев по случаю юбилея.

По его словам, двум государствам в относительно короткий исторический период удалось на взаимовыгодных, взаимоприемлемых условиях решить наиболее чувствительный в межгосударственных отношениях вопрос, оставшийся в наследство от истории - пограничный вопрос. Подписанное в 1996 году Соглашение о государственной границе заложило основу для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений. Сегодня кыргызско-китайская государственная граница является не разграничительной межой между двумя государствами, а мостом добрососедства, дружбы и сотрудничества двух стран и народов.

За эти 30 лет создана солидная нормативно-правовая база двустороннего сотрудничества, охватывающая все области межгосударственных отношений. Сегодня мы имеем более 220 межгосударственных, межправительственных, межведомственных и межрегиональных договоров и соглашений.

Отрадно отметить, что в 2022 году Кыргызстан и Китай отмечают не только 30-летие установления дипломатических отношений, но и будут праздновать 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. Этот договор не только вобрал в себя опыт и анализ ранее подписанных двусторонних документов, но и придал дополнительный мощный импульс интенсификации, углублению, расширению и развитию связей на государственном и гуманитарном уровнях. Наши страны остаются привержены духу договора и оказывают взаимную поддержку по ключевым для каждого государства вопросам внутреннего развития, а также вопросам международной и региональной повестки дня.

В 2013 году Кыргызстан и Китай, руководствуясь общим стремлением к повышению уровня кыргызско-китайских отношений и дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества, а также принимая во внимание изменения региональной и международной обстановки, вывели двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.

"Важным аспектом принятой в 2013 году Декларации об установлении стратегического партнерства является то, что Кыргызстан и Китай переподтвердили позиции о своей приверженности принципам равноправия, взаимной выгоды и неприменения силы в международных делах; о неприемлемости политики гегемонизма и экспансии в любой форме, - политической и экономической, глобальной и региональной. В данном контексте кыргызская сторона высоко оценила заявление руководства Китайской Народной Республики о том, что Китай всегда будет идти по пути мирного развития, никогда не будет претендовать на гегемонию и экспансию в международных и региональных делах", - подчеркнул министр иностранных дел Кыргызстана.

Как отметил Руслан Казакбаев, на сегодняшний день кыргызско-китайские отношения развиваются динамично и находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю историю двустороннего взаимодействия. Традиционно дружественные и добрососедские отношения между двумя странами, взаимное доверие не только способствуют дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства между нашими странами, которое полностью отвечает общим интересам и способствует совместному развитию и процветанию двух стран, но и идут на пользу дела укрепления мира, стабильности и развития в региональном и глобальном масштабах.

Весьма важным направлением кыргызско-китайских отношений является сотрудничество наших стран в рамках международных организаций. Кыргызстан и Китай стояли у истоков учреждения и становления "Шанхайской пятерки", а затем Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которой осуществляется тесное взаимодействие двух стран. Стороны активно поддерживают друг друга по ключевым вопросам в рамках Организации Объединённых Наций и других международных и региональных структур.

Что касается конкретных сфер взаимодействия, то вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно остаются одним из основных приоритетов внешней политики Кыргызстана и Китая. Наши государства имеют единые позиции по вопросам борьбы с "тремя силами зла". В данном направлении в 2019 году был учрежден межведомственный межрегиональный механизм сотрудничества "Диалог по вопросам безопасности между Кыргызстаном и Китаем". Сегодня, в условиях последних событий в Афганистане и в регионе, необходимо активизировать взаимодействие правоохранительных органов в рамках данного диалога.

В сфере внешнеэкономических отношений за 30 лет Китай стал одним из главных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Благодаря высокому уровню двусторонних отношений успешно реализованы совместные проекты в сфере энергетики и транспорта. В частности, строительство и запуск линии электропередач "Датка-Кемин", реабилитация автомобильных дорог "Ош-Баткен-Исфана", "Бишкек-Балыкчи" и "Бишкек-Нарын-Торугарт", модернизация ТЭЦ "Бишкек", автомобильная дорога "КНР-КР-РУз", а также альтернативная автомобильная дорога "Север-Юг". Реализация вышеуказанных проектов способствовала укреплению энергетического и транспортно-логистического потенциала Кыргызстана, тем самым обеспечивая развитие национальной экономики.

В 2013 году Кыргызстан одним из первых поддержал инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс – один путь", а в 2015 году стал 37-м членом-учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Кыргызстан рассматривает инициативу "Один пояс – один путь" в качестве важного проекта, который мог бы обеспечить реиндустрализацию нашей экономики и тем самым вывести ее на ускоренный путь развития.

Как далее сообщил министр Казакбаев, в рамках грантово-технической помощи Правительства КНР за 30 лет также реализованы проекты в области медицины, образования, сельского хозяйства и др., которые имеют важное социально-экономическое значение для Кыргызстана.

Создание благоприятной бизнес-среды, в плане защиты интересов иностранных инвесторов, является одной из приоритетных задач руководства страны. В этих целях кабинет министров ведет активную работу по улучшению инвестиционного климата и обеспечению безопасности китайских инвестиций в стране.

Наиболее важными и перспективными направлениями двусторонних торгово-экономических отношений является сотрудничество в области развития инфраструктуры и транспорта, энергетики, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, туризма, а также приграничное сотрудничество с СУАР КНР.

Скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" должна стать значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала центрально-азиатского региона и важным звеном в продвижении инициативы "Один пояс – один путь".

Совместно с китайскими партнерами продолжается работа по продвижению экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из КР в КНР. Китайская сторона продолжает оказывать содействие и создавать условия для открытия своего рынка для нашей продукции. Кроме того, наши отечественные компании ежегодно принимают участие в Китайской международной импортной ЭКСПО в Шанхае.

Касаясь культурно-гуманитарного аспекта, следует отметить, что Кыргызстан и Китай связывает многовековая история и культура, которая простирается к временам Великого Шелкового пути. Длительная история нашего культурного взаимодействия свидетельствует о глубоких связях между народами наших стран, которые с каждым годом еще больше укрепляются.

С момента установления дипломатических отношений осуществляется успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в частности в области образования. В Кыргызстане ежегодно растет количество людей, интересующихся культурой и историей Китая, активно поддерживается развитие китайского языка. В ВУЗах нашей страны успешно функционируют факультеты китаеведения, Институты Конфуция, а в 2017 году в городе Бишкеке была открыта отдельная средняя школа с преподаванием китайского языка. По нашим данным, до пандемии коронавируса COVID-19 в китайских ВУЗах обучалось более 4 тысяч наших граждан.

Посредством организации совместных мероприятий наши народы еще глубже знакомятся с богатой историей и культурой друг друга. Я надеюсь, что в следующем году нам удастся организовать ряд мероприятий, которые придадут соответствующий импульс культурно-гуманитарному взаимодействию между нашими странами.

К сожалению, пандемия COVID-19 внесла определенные коррективы в ряд мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества. Быстрое распространение коронавируса явилось тяжелым ударом практически для всех государств мира.

Правительство Кыргызстана выражает искреннюю признательность правительству КНР за помощь Кыргызстану в борьбе с пандемией COVID-19. Дружественный Китай первым протянул руку помощи и оказал самую большую по объему гуманитарную помощь Кыргызстану в виде вакцин, средств индивидуальной защиты, медицинских средств и др. Предоставленная правительством Китая, провинциями, городами, частными организациями и компаниями гуманитарная помощь Кыргызстану весьма высоко оценивается народом нашей страны.

Несмотря на сложную обстановку в мире, сторонами активно проводится работа по поддержанию политического диалога между странами. Так, 22 февраля 2021 г. состоялся телефонный разговор между президентом КР Садыром Жапаровым и председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подтвердили намерение о дальнейшем укреплении взаимодействия между двумя странами. Президент КР Садыр Жапаров придает очень важное значение дальнейшему укреплению и развитию кыргызско-китайских отношений.

Все это свидетельствует о том, что отношения между Кыргызстаном и Китаем представляют собой образцовый пример добрососедства, дружбы и сотрудничества, основанного на высоком уровне взаимного доверия, взаимного уважения, общности интересов по широкому кругу международных и региональных вопросов, а также стремлении к совместному развитию.