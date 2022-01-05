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Племянник Назарбаева уволен с поста первого заместителя главы КНБ РК

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- Алина Мамаева
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С поста первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан уволен племянник экс-президента Казахстана Абиш Самат Сатыбалдыулы, сообщают "Аргументы недели".

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особым указом назначил на эту должность заместителя руководителя своей администрации Мурата Нуртлеу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы президента.

"Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении. В другом сообщении говорится, что Нуртлеу "назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".

До этого должность первого зама главы КНБ занимал племянник Нурсултана Назарбаева Абиш Самат Сатыбалдыулы, сын младшего брата первого президента. Он работал на этом посту с декабря 2015 года.

Перестановки в правительстве начались на фоне массовых протестов в республике, поводом для которых стало недовольство граждан резким подорожанием с 1 января сжиженного газа.


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URL: https://www.vb.kg/411920
Теги:
Казахстан, митинг
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