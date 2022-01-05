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Более 200 человек задержали за нарушения общественного порядка в Казахстане

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- Айжан Мамбеталиева
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Правоохранительные органы Казахстана задержали более 200 человек за нарушения общественного порядка в ходе незаконных акций, которые прошли в нескольких регионах страны. Об этом в среду сообщает ТАСС, с ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

"В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. "За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек", - уточнили в пресс-службе.


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URL: https://www.vb.kg/411921
Теги:
Казахстан, митинг, МВД
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