Более 200 человек задержали за нарушения общественного порядка в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 200 человек за нарушения общественного порядка в ходе незаконных акций, которые прошли в нескольких регионах страны. Об этом в среду сообщает ТАСС, с ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

"В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. "За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек", - уточнили в пресс-службе.