Погода
$ 84.65 - 84.92
€ 95.60 - 96.55

В Алматы продолжается операция по обеспечению правопорядка

64  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правоохранительные органы Алматы продолжают операцию по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом в мегаполисе, жителей просят воздержаться от посещения общественных мест, сообщает ТАСС со ссылкой на комендатуру города.

"В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом автовладельцев просят планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города", - говорится в сообщении.

Власти также просят жителей города воздержаться от прогулок и посещения общественных мест, а также доверять только проверенным источникам информации.

Согласно публикуемым в социальных сетях видеороликам, в Алматы вновь возобновились столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, слышны взрывы светошумовых гранат. Официальной информации об этом на данный момент не поступало.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411922
Теги:
Казахстан, митинг, Касым-Жомарт Токаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  