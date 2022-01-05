В Алматы продолжается операция по обеспечению правопорядка

Правоохранительные органы Алматы продолжают операцию по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом в мегаполисе, жителей просят воздержаться от посещения общественных мест, сообщает ТАСС со ссылкой на комендатуру города.

"В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом автовладельцев просят планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города", - говорится в сообщении.

Власти также просят жителей города воздержаться от прогулок и посещения общественных мест, а также доверять только проверенным источникам информации.

Согласно публикуемым в социальных сетях видеороликам, в Алматы вновь возобновились столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, слышны взрывы светошумовых гранат. Официальной информации об этом на данный момент не поступало.