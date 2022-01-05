Мэрия города Бишкек поддерживает петицию горожан о приобретении спецтехники

В свете недавних дорожно-транспортных происшествий с участием дворников муниципального предприятия "Тазалык" горожане создали петицию за приобретение уборочной специальной техники.

Мэрия города поддерживает горожан, кроме того считает, что системная коррупция в "Тазалыке" привела к данной ситуации. Завершившаяся недавно аудиторская проверка деятельности данного муниципального предприятия за 2020 год выявила многочисленные финансовые нарушения на сумму 54 млн сомов. Большая часть ущерба бюджету предприятия было нанесено путем проведения незаконных госзакупок, списания расходов на ГСМ и запасные части, необоснованных выплат руководителям. Также имели место абсурдные растраты денежных средств "Тазалыка" на алкогольные напитки, сигареты и прочее.

В мэрии отмечают, что с 1 сентября по 31 декабря 2021 года по поручению мэра столицы и в рамках ранее утвержденного плана Управлением внутреннего аудита мэрии Бишкека были проведены 19 аудиторских проверок. По результатам аудита деятельности муниципальных структур и предприятий за эти три месяца мэрией выявлено финансовых нарушений на сумму 210 535 600 сомов. Материалы по аудиту по 13 объектам переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

На данный момент по поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева проводится работа по искоренению коррупционных схем, устранению нарушений и подготовке к закупке современной уборочной спецтехники для повышения безопасности труда сотрудников "Тазалыка".