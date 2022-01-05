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В МВД РК назвали фейком информацию о присоединении ОМОНа к протестующим

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- Айжан Мамбеталиева
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В Министерстве внутренних дел опровергли информацию о том, что в Алматы представители ОМОНа присоединились к протестующим, сообщает Stopfake.kz.

В интернете распространяются видеоролики с сообщением о том, что ОМОН встал на сторону участников акции протеста.

"Сотрудники органов внутренних дел прежде всего обеспечивают безопасность граждан и охрану общественного порядка. Сообщение, распространяемое на странице социальной сети, не соответствует действительности и является фейком. Напоминаем, что за распространение ложной информации законодательством страны предусмотрена ответственность", – прокомментировали в МВД.


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URL: https://www.vb.kg/411927
Теги:
Казахстан, митинг, МВД
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