Погода
$ 84.65 - 84.92
€ 95.60 - 96.55

В Казахстане отменили отправление нескольких поездов в связи с протестами

186  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальная компания "Казахстанские железные дороги" отменила отправление ряда пассажирских поездов в связи введением чрезвычайного положения в трех регионах страны из-за акций протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"В связи с введением чрезвычайного положения в городе Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях было закрыто движение по станциям Макат (в Атырауской области - прим. ТАСС) и Жем (в Актюбинской области). По согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отменено отправление пассажирских поездов со станций Алма-Ата 1, Алма-Ата 2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующих через станции Макат и Жем", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в ночь с 4 на 5 января до пункта назначения не доставлены пассажиры 14 поездов. "В данный момент составы временно размещены на узловых станциях. Пассажиры обеспечиваются питанием и водой. Возврат проездных документов (билетов) производится без удержания, с выплатой полной стоимости", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, утром 5 января было приостановлено движение 46 грузовых поездов. Его обещают возобновить после нормализации ситуации. В компании "Казахстанские железные дороги" рекомендовали гражданам пока воздержаться от поездок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411932
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  