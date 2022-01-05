Погода
$ 84.65 - 84.92
€ 95.60 - 96.55

Токаев должен взять власть в свои руки

486  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Слишком дорого властям Казахстана будет стоить недавняя попытка повысить цены на сжиженный газ. В соседней республике, согласно сообщениям СМИ и социальных сетей, все еще продолжаются протесты, спровоцированные инициативой казахского минэнерго, решившего начать торговать газом через товарные биржи – чтобы не отпускать топливо "ниже себестоимости".

В результате средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге (306 долларов) за тонну или 78 тенге (0,17 доллара) за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге (0,23-0,27 доллара) за литр.

Время для повышения цены, как ни посмотри, выбрано было неудачно: зима (просто глупо в такой период выступать с подобными инициативами), тотальное подорожание продуктов и товаров и вызванное этим недовольство и раздражение. Ну и плюс, как специально, подгадали к новогодним каникулам, когда большинство людей (особенно молодежь, студенты) на каникулах.

Реакция не замедлила себя ждать. Первыми взбунтовались Жанаозен и Актау на западе страны, где 2 января демонстрации устроили местные жители. Они требовали снизить цену сжиженного газа до 50-60 тенге (0,11-0,13 доллара) за литр.

Власти РК оперативно направили туда правительственную комиссию, которая встретилась с активистами и объявила о снижении цен. Однако это не помогло. Во вторник протесты начались в Алма-Ате, Таразе, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе и других городах страны. Продолжились митинги и сегодня.

Затраты Акорды на подавление протестных настроений во всех этих городах значительно больше того, что газодобывающие компании успели заработать в короткий промежуток со дня повышения цен на газ до момента их снижения.

Дальше. Если властям в итоге все-таки удастся договориться, а это, судя по всему, будет очень непросто, поскольку протесты не просто продолжились, но и переросли в столкновения с полицией, то руководству Казахстана придется изрядно потратиться на выполнение социально-экономических требований, выдвинутых недовольными людьми.

Скорее всего, после событий, если "власть не падет", как уверен президент Касым-Жомарт Токаев, то она вынуждена будет сдерживать рост цен уже не только на энергоносители, но и на товары первой необходимости, как минимум. В противном случае, у казахстанцев появится еще множество поводов для митингов и протестов.

К слову, одна из причин происходящего сегодня в РК – двоевластие. За годы правления Касым–Жомарт Токаев так и не получил полный пакет властных полномочий. За его спиной все еще стоит Елбасы, который остается влиятельным политиком, а в каких–то сферах и вовсе хозяином Казахстана. При таком положении дел непросто выстроить баланс между политическими кланами, старающимися всячески подорвать влияние правящей элиты, и внешними игроками. А ведь есть еще и потребности простого народа, который страдает от безработицы, социального расслоения, отсутствия социальной справедливости. К тому же, казахстанцы устали от засилья назарбаевских чиновников, от того, что семья Первого президента жаждет все новых и новых богатств – и берет их за счет простых людей.

Надо отметить, что на фоне нынешних бунтов Токаеву удалось сделать несколько шагов в сторону полновластия: сменилось правительство, племянника Назарбаева сняли с поста замглавы КНБ, убрали нескольких других важных чиновников. Действующий президент РК получил реальную возможность "зачистить" ставленников Елбасы и в конечном итоге перераспределить основные финансовые потоки, которые нынешний президент контролировал далеко не в соответствующей его статусу мере. Назарбаев, конечно, никуда не исчезнет, но его семье придется существенно умерить свои амбиции.

Однако, все это станет возможным, если только дипломатичному Касыму-Жомарту Токаеву удастся договориться с протестующими, которые, судя по последним новостям, довольно решительно настроены на глобальные политические перемены.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411934
Теги:
Казахстан, митинг, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  