Токаев должен взять власть в свои руки

Слишком дорого властям Казахстана будет стоить недавняя попытка повысить цены на сжиженный газ. В соседней республике, согласно сообщениям СМИ и социальных сетей, все еще продолжаются протесты, спровоцированные инициативой казахского минэнерго, решившего начать торговать газом через товарные биржи – чтобы не отпускать топливо "ниже себестоимости".

В результате средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге (306 долларов) за тонну или 78 тенге (0,17 доллара) за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге (0,23-0,27 доллара) за литр.

Время для повышения цены, как ни посмотри, выбрано было неудачно: зима (просто глупо в такой период выступать с подобными инициативами), тотальное подорожание продуктов и товаров и вызванное этим недовольство и раздражение. Ну и плюс, как специально, подгадали к новогодним каникулам, когда большинство людей (особенно молодежь, студенты) на каникулах.

Реакция не замедлила себя ждать. Первыми взбунтовались Жанаозен и Актау на западе страны, где 2 января демонстрации устроили местные жители. Они требовали снизить цену сжиженного газа до 50-60 тенге (0,11-0,13 доллара) за литр.

Власти РК оперативно направили туда правительственную комиссию, которая встретилась с активистами и объявила о снижении цен. Однако это не помогло. Во вторник протесты начались в Алма-Ате, Таразе, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе и других городах страны. Продолжились митинги и сегодня.

Затраты Акорды на подавление протестных настроений во всех этих городах значительно больше того, что газодобывающие компании успели заработать в короткий промежуток со дня повышения цен на газ до момента их снижения.

Дальше. Если властям в итоге все-таки удастся договориться, а это, судя по всему, будет очень непросто, поскольку протесты не просто продолжились, но и переросли в столкновения с полицией, то руководству Казахстана придется изрядно потратиться на выполнение социально-экономических требований, выдвинутых недовольными людьми.

Скорее всего, после событий, если "власть не падет", как уверен президент Касым-Жомарт Токаев, то она вынуждена будет сдерживать рост цен уже не только на энергоносители, но и на товары первой необходимости, как минимум. В противном случае, у казахстанцев появится еще множество поводов для митингов и протестов.

К слову, одна из причин происходящего сегодня в РК – двоевластие. За годы правления Касым–Жомарт Токаев так и не получил полный пакет властных полномочий. За его спиной все еще стоит Елбасы, который остается влиятельным политиком, а в каких–то сферах и вовсе хозяином Казахстана. При таком положении дел непросто выстроить баланс между политическими кланами, старающимися всячески подорвать влияние правящей элиты, и внешними игроками. А ведь есть еще и потребности простого народа, который страдает от безработицы, социального расслоения, отсутствия социальной справедливости. К тому же, казахстанцы устали от засилья назарбаевских чиновников, от того, что семья Первого президента жаждет все новых и новых богатств – и берет их за счет простых людей.

Надо отметить, что на фоне нынешних бунтов Токаеву удалось сделать несколько шагов в сторону полновластия: сменилось правительство, племянника Назарбаева сняли с поста замглавы КНБ, убрали нескольких других важных чиновников. Действующий президент РК получил реальную возможность "зачистить" ставленников Елбасы и в конечном итоге перераспределить основные финансовые потоки, которые нынешний президент контролировал далеко не в соответствующей его статусу мере. Назарбаев, конечно, никуда не исчезнет, но его семье придется существенно умерить свои амбиции.

Однако, все это станет возможным, если только дипломатичному Касыму-Жомарту Токаеву удастся договориться с протестующими, которые, судя по последним новостям, довольно решительно настроены на глобальные политические перемены.