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Кудайберген Базарбаев проинспектировал Бакай-Атинский интернат для пожилых

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев проинспектировал условия жизни подопечных Бакай-Атинского ССУ для пожилых и инвалидов, расположенном неподалеку от города Талас. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В доме-интернате, рассчитанном на 100 койко-мест в настоящее время проживает 70 подопечных (37 мужчин и 33 женщины), из которых 42 инвалида, 28 - пожилые граждане. В интернате работают 54 сотрудника. Социальное учреждение было основано в 1968 году как детский психоневрологический дом-интернат, но сейчас в нем размещены.

Министр осмотрел спальный корпус, медпункт, столовую, банно-прачечный комплекс, складские помещения, овощехранилище. Проверил температурный режим и новое меню, в которое теперь включено больше овощей и фруктов.

Напомним, что нормы расходов на питание были установлены в размере 100 сомов на человека в сутки в 2014 году и повышены указом президента С.Жапарова с 2022 года на 100%.

Кудайберген Базарбаев побеседовал с подопечными и сотрудниками дома-интерната, в ходе беседы была озвучена потребность в кухонном оборудовании, мебели. Министр обещал оказать содействие в приобретении необходимого. При этом интернат обеспечен продуктами питания, твердым топливом, имеются в наличии теплые вещи для подопечных".


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URL: https://www.vb.kg/411935
Теги:
Министерство социального развития, пожилые люди, Кыргызстан
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