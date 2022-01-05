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В столице Казахстана введено чрезвычайное положение

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- Алина Мамаева
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане. Режим будет действовать с 5 по 19 января. Ранее ЧП было введено в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

Ограничения в Нур-Султане аналогичны тем, что действуют в других регионах под режимом ЧП: въезд и выезд из города ограничивается, вводится комендантский час с 23 до 7 часов, собрания и забастовки запрещены. Комендантом города назначен глава департамента полиции города Ержан Саденов.


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URL: https://www.vb.kg/411937
Теги:
Казахстан
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