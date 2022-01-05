Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездное совещание в социальных объектах. Одним из них стала детская школа искусств № 9. Здание не подлежит ремонту, подготовлен проект строительства новой школы искусств, отвечающей современным требованиям. Мэр столицы поручил ускорить подготовку документов о сносе здания, а также управлению земельных ресурсов проверить наличие правоустанавливающих документов близлежащего кафе, сократившего въезд в школу.

При ознакомлении с детской школой искусств № 4 отмечен поставленный на должном уровне процесс обучения и воспитания детей. В текущем году запланировано усиление материально-технической базы школы на 5 млн.сомов. Айбек Джунушалиев принял решение о выделение средств из резервного фонда мэра на приобретение оборудования для концертного зала, что позволит нашим воспитанникам участвовать в международных онлайн-фестивалях и конкурсах.

Следующим объектом, который посетил градоначальник, стал детский сад № 31. В здании требуется капитальный ремонт с усилением несущих конструкций на сумму 28,8 млн сомов. Подготовлена вся необходимая документация, и объект включен в проект титульного списка капитального ремонта. В планах начать ремонт учреждения к весне этого года.

Далее мэр посетил здание специализированной (вспомогательной) школы № 34. В текущем году будет проведен ремонт водопроводной и канализационных сетей, а также мягкой кровли в общей сумме на 1 млн.сомов. Поставлена задача разработать проект специализированной инклюзивной школы, отвечающей всем нормам и требованиям, для дальнейшего строительства.

Завершился объезд в школе № 1, в которой бассейн находится в плачевном состоянии и требует капитального ремонта. Айбек Джунушалиев отметил, что данные работы возможно провести в сотрудничестве с Федерацией плавания и инвесторами. Также имеется сигнал, что пекарня, арендующая часть территории школы, не соблюдает санитарные нормы. Санитарно-экологической инспекцией и ЦГСЭН города взят данный вопрос на контроль.