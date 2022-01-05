Отношения между народами КР и КНР могут служить образцом для многих стран

"Уровень отношений между двумя народами Кыргызстана и Китая может служить образцом для многих стран", - отметил президент Садыр Жапаров сегодня, 5 января, выступая на торжественном мероприятии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Глава государства подчеркнул, что в Азии было два народа, которые жили бок о бок с момента зарождения цивилизации и культуры и вместе стали свидетелями многих событий. Это кыргызы и великие китайцы!

Садыр Жапаров напомнил, что 5 января 1992 года было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений, ознаменовавшее начало новой истории между Кыргызстаном и Китаем, то есть истории развития отношений как суверенных государств. За последние 30 лет достигнут значительный прогресс в укреплении двустороннего сотрудничества и развитии многопланового взаимодействия. Кыргызстан и Китайская Народная Республика, которые веками были связаны Великим шелковым путем, сегодня являются стратегическими партнерами!

Он подчеркнул, что наша страна одной из первых поддержала инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь". Этот шаг основан на исторических обстоятельствах и соответствует целям стратегического партнерства.

Президент отметил, что сегодня важной задачей является устранение социально-экономических последствий пандемии, эффективное использование всех механизмов сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Как подчеркнул глава государства, одним из основных партнеров Кыргызстана в торговле и инвестициях является Китай. Кыргызская сторона очень заинтересована в быстром развитии взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов. В частности, сотрудничество в сферах инфраструктуры и транспорта, энергетики и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и туризма, а также сотрудничество с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики даст немедленные результаты.

Кроме того, Президент обозначил наиболее важные для народа Кыргызстана, реализованные двусторонние проекты.

Он подчеркнул, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан должно стать важным шагом в увеличении транзитного потенциала не только Кыргызстана, но и региона Центральной Азии в целом, важной частью продвижения инициативы "Один пояс - один путь".

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что 2022 году в стране начнется восстановление и активизация деятельности китайских компаний. Со своей стороны, Кыргызстан готов оказать соответствующее содействие китайским инвесторам, которые готовы реализовывать совместные проекты в стране.

Вместе с тем Президент добавил, что в настоящее время особое внимание уделяется вопросу экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай.

Он с удовлетворением отметил, что стороны прилагают все усилия для увеличения грузопотока, перемещаемого через пункты пропуска "Торугарт" и "Иркештам", и повышения их эффективности.

Садыр Жапаров затронул одно из важнейших направлений культурно-гуманитарного сотрудничества – образование и выразил надежду на то, что 2022 год будет богат на многие культурные и гуманитарные события, которые поднимут культурное и гуманитарное сотрудничество между двумя странами на новый уровень.

Президент также обозначил, что сотрудничество Кыргызстана с Китаем в рамках международных организаций - важное направление. Региональные и международные организации являются хорошей платформой для развития всех аспектов политического диалога, многосторонности, безопасности, торговли, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание Садыр Жапаров уделил тому, что Китайская Народная Республика недавно поддержала инициативу нашей страны о принятии на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития и выразила готовность выступить соавтором проекта резолюции. Данный шаг отвечает духу кыргызско-китайских отношений и является ярким примером дружбы и взаимной поддержки.