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Кыргызстанка победила в международном конкурсе "Учитель-международник"

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- Евгений Денисенко
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Подведены итоги первого профессионального конкурса педагогических "Учитель-международник". Конкурс был организован Министерством просвещения России для специалистов, проводящих занятия на русском языке.

Как сообщили в ведомстве, в состязании педагогов, преподающих различные предметы на русском языке в различных странах, участвовали представители 34 стран, работающие более чем в 600 учебных заведениях. В адрес оргкомитета поступило порядка полутора тысяч заявок, в финальный список вошли 244 человека.

Наибольшее количество заявок поступило из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Монголии. Активное участие в заявочной кампании также приняли педагоги из Сербии, Молдовы, Казахстана, Абхазии, Вьетнама, Туркменистана,

Турции, Испании, Беларуси, Кипра и Египта.

Первое место завоевала Юлия Щербакова из Кыргызстана. Вторую позицию разделили две участницы из Узбекистана - Екатерина Мегис и Владислава Морозова. Третье место заняли Наталья Кибалина из Узбекистана и конкурсантка из Монголии Ольга Малых.

Конкурс проводился в дистанционном формате. Каждый участник должен был предоставить "Визитную карточку" – презентацию своего педагогического опыта и достижений, а также сценарий внеклассного мероприятия воспитательного характера, направленного на знакомство учащихся с историей, традициями, культурой и наукой России. Вместе с тем, как сообщается, задания были разработаны с акцентом на сквозные навыки, которые можно было бы объективно оценить вне зависимости от специфики и особенностей тех или иных систем образования разных стран.

В состав жюри вошли общественные деятели, эксперты в сфере образования, науки, воспитания и культуры.

"Это первый педагогический конкурс с официальным государственным статусом за пределами нашей страны, который сразу вызвал широкий интерес среди профессионального сообщества. Именно вы, наши дорогие учителя, за рубежом выступаете послами российского образования и культуры, обеспечиваете качественное изучение русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке", – сказал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. С этими словами он обратился к участникам во время торжественной церемонии объявления победителей, состоявшейся в формате международного телемоста.

Призы в спецноминациях также получили: "За патриотическое воспитание" – Любовь Белоконева (Кыргызстан), "За укрепление дружбы между народами" Александр Сандул (Узбекистан), "Я русский бы выучил... За привлечения внимания к русскому языку" – Анастасия Озгюн (Турция), "За поликультурные проекты в области русистики" Бурлият Шахманова (Узбекистан).


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URL: https://www.vb.kg/411945
Теги:
конкурс, Россия, школа, учитель, учителя
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