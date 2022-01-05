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В Бишкеке отметили 30-летие дипломатических отношений Кыргызстана и Китая

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 5 января, в Кыргызской национальной филармонии состоялось торжественное мероприятие по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, гражданского сектора, дипломатического корпуса, общественных организаций, а также деятели культуры, искусства.

Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о развитии кыргызско-китайских отношений, всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества.

Президент Садыр Жапаров выступил с речью, в которой отметил, что за последние 30 лет Кыргызстан и Китай добились значительного прогресса в укреплении двустороннего сотрудничества и развитии многопланового взаимодействия.

Глава государства акцентировал внимание на реализованных наиболее важных двусторонних проектах, а также наметил перспективные совместные планы на 2022 год в различных сферах.

Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой.


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URL: https://www.vb.kg/411948
Теги:
Китай, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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