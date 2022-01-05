Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил с должности Нурсултана Назарбаева и заявил, что берет под контроль Совет безопасности страны вместо него, сообщает издание Lenta.ru. По их данным, об этом президент Казахстана сообщил во время обращения к нации 5 января, которое транслировалось на гостелевидении.

Глава государства также заявил, что в ситуации с протестами намерен "действовать жестко".

"Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь их семей", - отметил Токаев и выразил уверенность в том, что народ его поддержит.

Кроме того, он сообщил, что не намерен покидать столицу Нур-Султан, что бы ни случилось, и пообещал в скором времени выступить с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана.

Ранее стало известно, что в Алматы протестующие отобрали у силовиков огнестрельное оружие, дубинки и щиты, после чего начали собираться в центре города. Сообщалось, что полиция покинула улицы, никто не препятствует демонстрантам вооружаться и собираться в большие группы.

В городе также не работают телевидение, интернет и мобильная связь.