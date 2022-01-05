Сын британской королевы может лишиться титула

Принца Эндрю, сына британской королевы Елизаветы Второй, могут лишить королевского титула. Об этом сообщает издание tvr.by

"Это произойдет, если суд Нью-Йорка признает члена монаршей семьи виновным в изнасиловании американки Вирджинии Джуффре. Согласно обвинению, он трижды пытался ее изнасиловать. Защита в свою очередь заявляет, что по договоренностям Джуффре с другом принца Эндрю - финансистом Джеффри Эпштейном - она должна была отказаться от всех претензий к младшему сыну королевы. Сейчас этот аргумент рассматривает суд", - говорится в сообщении СМИ.