Нынешний год будет в России Годом культурного наследия ее народов

Наступивший 2022 год будет Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Об этом сообщили в Министерстве просвещения страны, напомнив, что соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Такое решение, как отмечается, было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.

Глава государства поручил правительству за два месяца образовать организационный комитет, а также разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению данного года. В рамках него в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, концерты творческих коллективов.

Предложение объявить 2022-й Годом культурного наследия Владимир Путин поддержал еще в ноябре 2019-го. На заседании Совета по межнациональным отношениям он отметил необходимость "хорошо и содержательно" наполнить программу года и учесть особенности каждого региона России.

Ежегодно с 2007-го президент РФ своим указом посвящает следующий год какой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания. 2021-й был объявлен Годом науки и технологий, 2020-й - Годом памяти и славы, 2019-й – Годом театра.

По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее территории проживает более 190 разных народов, у каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции, отметили в Минпросе РФ.

Напомним, что одна из диаспор, представленных в полиэтническом составе России, - кыргызская. Численность ее, по разным данным, превышает один миллион человек. Среди них – выходцы из Кыргызстана с российским гражданством, а также те, кто находится здесь на заработках, на учебе в вузах и так далее. По данным Общероссийского кыргызского конгресса, его филиалы сегодня действуют уже в большинстве из 85 субъектов федерации (республик, краёв, областей, автономных округов), где соответственно существуют диаспоральные сообщества.