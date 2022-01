Какими мировыми событиями запомнится 2021 год

После бурного и непростого 2020 года, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, терактами и вооруженными конфликтами, многие надеялись, что 2021 год принесет экономическую стабильность и нормализацию социально-политической обстановки. Однако уходящий год этих надежд не оправдал. Произошло немало событий, заставивших людей во всем мире спорить, переживать и вновь надеяться на лучшее. Чем же запомнится 2021 год в мире?

Штурм здания Капитолия в США

2021 год начался с беспорядков в Вашингтоне. После победы демократа Джо Байдена на президентских выборах его соперник, бывший американский президент Дональд Трамп, призвал своих сторонников не признавать результаты голосования. 6 января толпа протестующих прорвалась через службу безопасности Капитолия США и на несколько часов заняла часть здания. Штурм сорвал совместную сессию американского Конгресса, в ходе которой должны были утвердить итоги выборов. Сенаторов и сотрудников Капитолия эвакуировали.

В ходе столкновений протестующих с полицией погибли пять человек, десятки получили ранения. Правоохранители арестовали более 50 демонстрантов. После беспорядков было заведено более сотни уголовных дел. На сегодняшний день самый длительный тюремный срок получил участник штурма Скотт Фэйрлемб, который ударил офицера полиции. Его приговорили к 41 месяцу тюрьмы.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа, обвинив его в подстрекательстве к беспорядкам в Вашингтоне, однако инициатива не набрала достаточного числа голосов, и бывший президент был оправдан.

Январские события в столице США показали, что в американском обществе сохраняется серьезный раскол. Сторонники Трампа заявили о готовности использовать насилие и жестокие методы в борьбе за свои политические убеждения. Они отказались признать Байдена легитимным лидером. И это не малочисленная группа граждан, а миллионы людей по всей стране.

Джо Байден стал 46-м президентом США

7 января американский Конгресс официально утвердил демократа Джо Байдена в должности президента США. 20 января в ходе церемонии инаугурации он пообещал стать президентом для всех американцев, включая тех, кто не поддерживал его на выборах. Однако он не только не приобрел новых сторонников, но и потерял старых.

Первый год президентства Байдена стал одним из самых неудачных стартов на этом посту за последние 40 лет. Его рейтинги упали до рекордно низких показателей: политика поддерживают всего 35 процентов населения, а более 50 процентов высказываются о нем негативно. Граждане считают государственного лидера слишком старым для его должности, а СМИ регулярно подмечают его сонное состояние и оговорки на конференциях.

За год у власти Байдену не удалось решить большинство проблемных вопросов в США. Напротив, их только прибавилось. Его осудили за поспешный вывод войск из Афганистана, который привел к власти в стране боевиков. США остаются лидерами по числу смертей от коронавируса, в обществе сохраняется напряженность по расовым вопросам, в школах и на улицах повторяются случаи стрельбы. На фоне текущей ситуации американские эксперты опасаются срыва президентских выборов в 2024 году и не исключают возможности признания недействительными результатов выборов 2021-го.

Авария контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал. На протяжении шести дней движение по каналу было остановлено. Снять судно с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось только 29 марта, навигация возобновилась к вечеру того же дня. Происшествие принесло колоссальные убытки экономике Египта и других стран: по некоторым данным, компании по всему миру теряли не менее 400 миллионов долларов за каждый час простоя в Суэцком канале. Блокировка движения танкеров с нефтью из арабских стран привела к ее подорожанию более чем на пять процентов.

Власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца компенсации в размере 900 миллионов долларов. В сумму вошли расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплата экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки. Египетские следователи доказали вину капитана контейнеровоза и заявили о нарушениях компании-владельца контейнеровоза. Однако впоследствии суд Египта отменил постановление, согласно которому Ever Given запрещалось покидать Суэцкий канал, и 7 июля судно вышло в Средиземное море.

Умер муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп

9 апреля муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. После смерти герцога Эдинбургского в Соединенном Королевстве объявили восьмидневный национальный траур. Принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. На его похоронах прозвучала православная молитва, так как до перехода в англиканство герцог Эдинбургский был принцем Датским и Греческим и принадлежал к греческой православной церкви.

После смерти Елизаветы II останки ее супруга перезахоронят в общей могиле, где уже покоятся ее родители - король Георг VI и королева Елизавета, а также младшая сестра Маргарет. Политики и публичные личности всего мира выразили соболезнования королевской семье. Предполагалось, что смерть Филиппа поможет сгладить напряженность между принцами Гарри и Уильямом, однако позже стало известно, что братья все еще не общаются.

На Кубе завершилась эпоха правления братьев Кастро

В апреле младший брат революционера Фиделя Кастро Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Вместе с его уходом в стране завершилась многолетняя эпоха правления братьев Кастро, которые пришли к власти в 1959 году в ходе кубинской революции. Первым секретарем партии избрали кубинского президента Мигеля Диас-Канеля. При этом 89-летний Кастро планировал продолжить влияние на политическую элиту Кубы.

Через три месяца после ухода Кастро на Кубе начались массовые общественные протесты. Они развернулись на фоне усугубления ситуации с пандемией коронавируса, однако вскоре стало понятно, что население недовольно множеством проблем в стране. Тысячи людей вышли на демонстрации против коммунистов, которые допустили кризис в экономике и здравоохранении. На фоне беспорядков власти Кубы объявили режим ЧС, в Гавану ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности. Президент Кубы Диас-Канель обвинил Вашингтон в организации протестов. При этом США ввели новые санкции против министра революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры, а также против подразделения МВД страны за нарушения прав человека в ходе протестов.

Великобритания полностью вышла из Европейского союза

В 2021 году Европейский союз (ЕС) и Великобритания окончательно завершили все формальности по выходу королевства из состава сообщества (Brexit). Этот момент ознаменован ратификацией соглашения о торговле и сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем. Документ вступил в силу в полночь 1 мая.

По условиям соглашения Британия покинула единый рынок и таможенный союз европейского объединения, но сохранила возможность торговли с ЕС без пошлин и квот. При этом торговый процесс осложнился введением таможенных проверок ряда товаров. В рамках соглашения стороны договорились продолжить сотрудничество в области науки, безопасности и новых технологий. Документ также охватил сферы рыболовства, энергетики и борьбы с изменением климата.

По данным Евростата, торговый поток между Британией и ЕС существенно снизился после Brexit. Из-за перебоев с поставками, вызванных нехваткой водителей и перевозчиков, в Соединенном Королевстве начался дефицит продуктов питания и питьевой воды. Более 60 процентов граждан страны сообщили об изменении в потребительских привычках из-за отсутствия нужных товаров в магазинах и невозможности найти им замену. Сейчас Лондон пытается справиться с последствиями выхода из ЕС. Вопрос о том, сколько времени на это потребуется, остается открытым.

Обострение арабо-израильского конфликта в секторе Газа

В мае с новой силой обострился конфликт сил Израиля и Палестины в секторе Газа. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" начали массированный обстрел израильской территории. В общей сложности они выпустили более четырех тысяч ракет. В ответ армия Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. Взаимные обстрелы продолжались 11 дней. В результате эскалации как минимум 260 человек погибли в секторе Газа, 11 человек - в Израиле. 20 мая стороны приняли предложения Египта по двустороннему прекращению огня, он вступил в силу 21 мая.

В июле американская правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Израиля и ХАМАС в военных преступлениях, совершенных в ходе майского конфликта. Британия же решила признать ХАМАС террористической организацией. Майское обострение в секторе Газа показало, что территориальные споры между Израилем и Палестиной далеки от разрешения. И хотя в ЕС заявили, что Израиль незаконно удерживает территории на Западном берегу реки Иордан, в целом международное сообщество заняло нейтральную позицию и призвало стороны прекратить противостояние, что никак не приблизило решение проблемы.

Боевики "Талибана" захватили власть в Афганистане

Одной из главных тем года стали события в Афганистане. После того как президент США Джо Байден объявил о полном выводе американского военного контингента из страны, на афганской территории активизировались боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). Захватив город за городом, 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над республикой.

Боевики заявили, что намерены управлять страной более умеренно и инклюзивно, чем 20 лет назад. Однако они не сдержали своих обещаний: ограничили права женщин, создали не инклюзивное правительство и начали расправы над жителями. Обстановка в Афганистане после его захвата талибами остается напряженной. В Кабуле и других городах регулярно происходят взрывы, в результате которых погибают граждане. В стране выросло производство опиума несмотря на слова боевиков о борьбе с наркотиками. При этом афганские золотовалютные резервы заблокированы Вашингтоном, на сотрудничество с новой властью международное сообщество не идет.

Победа "Талибана" в Афганистане заставила мир опасаться активизации других террористических группировок, таких, как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). В ходе захвата страны талибы освободили множество террористов из тюрем, и именно они берут на себя ответственность за атаки в Кабуле и провинциях. На этом фоне Запад опасается экспорта терроризма в другие страны, а у новой афганской власти недостает ресурсов, чтобы установить порядок даже внутри республики.

Завершено строительство газопровода "Северный поток-2"

В 2021 году было закончено строительство газопровода "Северный поток-2". В июне сообщалось о готовности первой нитки, а 10 сентября председатель правления "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что строительство полностью завершено. К середине октября он был уже готов к запуску, однако срок начала его работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации "Северного потока-2" может занять несколько месяцев.

США продолжают попытки препятствовать запуску трубопровода, вводя санкции против компаний, связанных с его строительством. Украинская сторона тоже чинит проекту препятствия, стремясь сохранить транзит газа через свою территорию. При этом в Европе с наступлением холодов начался серьезный газовый кризис. Цены на газ стремительно выросли и ​​повлекли за собой рост цен и на другие энергоресурсы. В этой ситуации премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее запустить "Северный поток-2", чтобы немцы не столкнулись с резким ростом стоимости отопления зимой. Однако в Бундестаге ожидают запуска газопровода не раньше января 2022-го.

США, Великобритания и Австралия создали военный альянс AUKUS

15 сентября стало известно, что США, Британия и Австралия объединились в новый военный блок, получивший название AUKUS. Целью альянса назвали защиту общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне усиления Китая и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора. 22 ноября Австралия, Великобритания и США подписали первое соглашение об обмене о военно-морских ядерных силовых установках в рамках договора информацией.

Наиболее резонансным пунктом сделки стала передача Канберре технологий строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками. После создания AUKUS Австралия разорвала контракт на строительство субмарин с французской компанией Naval Group на сумму 66 миллиардов долларов. Этот шаг стал началом конфликта между французской и австралийской стороной.

Журналисты-расследователи опубликовали офшорное "досье Пандоры"

3 октября международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о причастности политиков, предпринимателей и публичных личностей к офшорным схемам. Оно получило название "досье Пандоры". Расследователи раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Досье основано на данных более чем 11,9 миллиона файлов общим объемом 2,94 терабайта, полученных из-за утечки офшорных данных.

Журналисты называют расследование крупнейшим в истории случаем обнародования конфиденциальных документов. Фигурантами досье стали лидеры Азербайджана, Чили, Чехии и Пакистана. Были раскрыты в том числе офшорные схемы украинского президента Владимира Зеленского и его соратников. Главным налоговым убежищем ICIJ назвал США, указав на "миллиарды долларов" в Неваде и Южной Дакоте, принадлежащие финансовым преступникам.

Публикация "досье Пандоры" привлекла внимание международного сообщества, но к реальным изменениям не привела. Так, депутаты парламента Чили поддержали импичмент президента Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупционных схемах на миллиарды долларов, однако Сенат эту инициативу не одобрил.

Ангела Меркель ушла из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на сентябрьских выборах в бундестаг, решив закончить политическую карьеру. 26 октября ей вручили официальное уведомление об окончании полномочий канцлера ФРГ. На этом для Германии закончилась эпоха правления железной фрау, длившаяся 16 лет.

На фоне последствий миграционного кризиса, тяжелой ситуации с коронавирусом и сильных наводнений рейтинги Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которые долгие годы представляла Меркель, значительно упали. Победу на выборах одержали социал-демократы, а новым канцлером республики стал Олаф Шольц. Политологи называют Шольца сторонником евроатлантического союзничества, а в отношениях с Россией предрекают прагматический подход.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе

После того как президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался сдерживать потоки нелегалов, стремящихся в страны ЕС, на польско-белорусской границе обострился миграционный кризис. С начала ноября там скопились тысячи беженцев из Ирака, Сирии и других стран Ближнего Востока. Они пытаются незаконно проникнуть на территорию Польши и спровоцировали столкновения с пограничниками и силовиками.

В Евросоюзе назвали ситуацию с мигрантами гибридной атакой на западные страны и обвинили в происходящем официальный Минск. Европейские политики заявили, что Лукашенко использует живых людей в качестве боеприпасов и провоцирует Европу для достижения своих политических целей. 2 декабря ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. В черном списке оказались более 25 физических и юридических лиц, в том числе "Белавиа", "Гродно Азот" и "Беларусьнефть".

При этом Польша обвинила Россию в причастности к кризису и призвала исключить Москву из международных организаций. Доказательств российского вмешательства Варшава не предоставила, в Кремле все обвинения отвергли.

Россия предложила США и НАТО подписать договор о гарантиях безопасности

7 декабря президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Президент США уличил Москву в наращивании военных сил у границ Украины и пригрозил жесткими санкциями в случае эскалации конфликта. В ответ Путин обвинил НАТО в опасных попытках освоения украинской территории.

На фоне ситуации вокруг Украины и роста международной напряженности 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности. Они были переданы американской стороне во время визита в Москву помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Российская сторона, в частности, призвала Запад не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на Восток, в том числе на Украину. Североатлантическому альянсу было предложено отказаться от военных учений выше бригадного уровня в зонах, соседствующих с Россией и ее союзниками, а также от развертывания ядерного оружия за рубежом.

В Вашингтоне и Брюсселе сочли российские предложения неприемлемыми, однако согласились на переговоры. По словам Путина, они должны начаться в январе 2022-го в Женеве. Российский лидер подчеркнул, что от результата переговоров зависит дальнейшее развитие ситуации на международной арене.

Новые волны пандемии коронавируса

Весь 2021 год глобальная пандемия новой коронавирусной инфекции продолжала уносить жизни людей по всему миру. Жертвами COVID-19 стали более пяти миллионов человек. С апреля по планете начал распространяться дельта-штамм заболевания, также известный как индийский. Уже в июне он стал доминировать во всем мире. Ученые подчеркнули, что этот вариант вируса более опасен, так как быстрее передается и вызывает дополнительные симптомы. При этом они призвали лидеров государств продолжать массовую вакцинацию населения.

На фоне усугубления эпидемиологической ситуации в странах начали ужесточать ограничительные меры. Важным нововведением стало создание системы санитарных пропусков, которую внедрили во многих странах Евросоюза. Документ, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного коронавируса, начали требовать почти во всех общественных местах. Это спровоцировало массовые протесты противников прививок. Однако общественное недовольство не изменило стратегию властей.

Под конец года ряд стран снова объявили жесткий локдаун, а в Австрии ввели обязательную вакцинацию для всех граждан. При этом вирус продолжает мутировать: 11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм, получивший название омикрон. Он уже распространился в Африке, Европе и Азии, среди заразившихся оказались в том числе и вакцинированные.

