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В Алматы захвачен аэропорт

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом казахское издание Orda.kz сообщило в своем телеграм-канале. В пресс-службе Международного аэропорта Алматы корреспонденту Orda.kz подтвердили захват здания.

"Они дошли до аэропорта. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров", – цитирует издание сотрудника пресс-службы.


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URL: https://www.vb.kg/411958
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