Маргулан Сейсембаев про помощь ОДКБ: Это большая политическая ошибка!

Общественный деятель и крупный бизнесмен из Казахстана Маргулан Сейсембаев назвал большой ошибкой обращение Токаева за помощью к лидерам стран ОДКБ.

По его словам, народ Казахстана никогда не простит его за то, что он отдал суверенитет страны России.

"На мой взгляд, это большая политическая ошибка! Теперь к негласному политическому протесту добавится насилие над Россией и российской нацией. Кроме этого пожара объединяются украинские и белорусские националисты и этот пожар начнется еще больше. Это приведет к состоянию отсутствия контроля. Хоть дисциплина и установлена таким образом, казахский народ никогда не простит вам за то, что вы отдали суверенитет нашей страны России. Раньше в борьбу включатся люди, которые не участвовали в политических протестах, потому что тема не политика, а тема сейчас переходит на вопрос независимости и суверенитета.

Я вижу только два выхода из такого отношения. Первый. Наше правительство должно обратиться к самым престижным и известным людям Алматы и попросить о помощи. Неважно, первый он преступник, или чиновник, или гражданин, престижный спортом. Главное, чтобы он был настоящим гражданином. Тогда бы мы все объединились и навели порядок в городе без всякого ОКДБ. В этой версии было бы меньше кровопролития.

Многие мне пишут и просят выйти на поле и пригласить молодежь к дисциплине. Но, у нас не получается. Потому что если мы выйдем на поле, организуем и поселим народ, власть начинает считать нас людьми, стоящими за этими волнениями и преступлениями.

Второй вариант. Могу сказать в который раз, мне не нравится эта версия. Если наши власти не умеют устанавливать дисциплину и не захотят разговаривать с высокопоставленниками города, то белорусские или кыргызские войска не вызовут? Кого бы ни называл, это не должно быть ни Россия, ни Китай.

Завтра российским войскам придется расстреливать наших людей, чтобы установить дисциплину. Выстрел может быть с какой-то целью, но может открыть войну.

Подумайте еще раз, те, кто у власти!", - написал Сейсембаев.