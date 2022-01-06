Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 95.60 - 96.55

Садыр Жапаров: В Кыргызстане активизируется деятельность китайских компаний

418  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"В этом году в стране начнется восстановление и активизация деятельности китайских компаний. Со своей стороны Кыргызстан готов оказать соответствующее содействие китайским инвесторам, которые готовы реализовывать совместные проекты у нас", - подчеркнул президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своей речи на торжестве в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, прошедшем вчера в Национальной филармонии.

Безусловно, весомость и значимость торжеству придало присутствие и выступление президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Судя по тому, что он лично приехал на него, уже можно судить, какое большое значение наша страна придает сотрудничеству и развитию дружеских связей с Китаем. Президент говорил уверенно, лаконично и искренне о прошлом, настоящем и будущем наших отношений с ближайшим соседом. Вообще надо отметить, что в зале царила необыкновенно дружеская, теплая атмосфера, обычно несвойственная для таких официальных мероприятий. У многочисленных друзей Китая – а большой зал филармонии был, что называется, под завязку - членов правительства, послов иностранных государств, представителей китайских компаний, общественных организаций, высших учебных заведений, Ассамблеи народа Кыргызстана, деятелей культуры и науки и других было позитивное, праздничное настроение.

Фильм, показанный в самом начале, рассказал об основных 30-летних достижениях Кыргызстана и Китая. Но более полно о них рассказали президент Садыр Жапаров и чрезвычайный и полномочный посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

По словам Садыра Жапарова, кыргызы и китайцы знали друг друга с древнейших времен.

"В Азии было два народа, которые жили бок о бок с момента зарождения цивилизации и культуры и вместе стали свидетелями многих событий. Это кыргызы и великие китайцы! - сказал глава государства. - С древнейших времен в китайских источниках упоминался кыргызский этнос, как народ, проживающий на севере и северо-востоке Евразийского континента".

По словам главы государства, Кыргызстан и Китай, которые веками были связаны Великим Шелковым путем, сегодня являются стратегическими партнерами. А уровень отношений между народами Кыргызстана и Китая может служить образцом для многих стран.

И это действительно так. Достаточно вспомнить последние события, связанные с борьбой против коронавируса. Когда в нашей стране катастрофически не хватало вакцин, а вирус набирал силу, именно Китай первым прислал многотысячную партию вакцин, которые уберегли сотни кыргызстанцев от болезни, а, возможно, спасли кому-то из них жизнь. И эта братская помощь была не единовременной: вакцины и средства защиты от ковид поступают постоянно.

Как отметил президент, Кыргызская Республика одной из первых поддержала инициативу "Один пояс – один путь". "Этот шаг, по его мнению, основан на исторических обстоятельствах и соответствует целям стратегического партнерства". Новое стремительное развитие Китая предоставит разным странам мира, в том числе Кыргызстану, большие возможности для поднятия своих экономик. Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с соседом в разных сферах: торговли и транспорта, энергетики и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и туризма, медицины и науки, а также в более тесном сотрудничестве с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

По словам президента, в настоящее время особое внимание уделяется вопросу экспорта экологически чистой сельхозпродукции из Кыргызстана в Китай. Глава государства также с удовлетворением отметил, что стороны прилагают все усилия для увеличения грузопотока через пункты пропуска "Иркештам" и "Торугарт". Отметил он и тот факт, что КНР поддержала инициативу КР о принятии на 76-й Генассамблее ООН Резолюции об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития и выразила готовность выступить соавтором проекта Резолюции.

Разумеется, президент коснулся и вопроса о строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которое должно стать важным шагом в увеличении транзитного потенциала не только Кыргызстана, но и Центральной Азии в целом, важной частью продвижения инициативы "Один пояс – один путь".

Кроме того, он выразил надежду на то, что 2022 год будет богат на многие культурные и гуманитарные события, которые поднимут культурное и гуманитарное сотрудничество между двумя странами на новый уровень.

"Дружба между нашими странами имеет давнюю историю. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений китайско–кыргызские отношения выдержали все испытания международными изменениями и всегда сохраняют тенденцию здорового и стабильного развития. Китай и Кыргызстан стали добрыми соседями, хорошими друзьями, надежными партнерами и родными братьями", - сказала посол Китая в Кыргызстане госпожа Ду Дэвэнь. Эти слова вызвали в зале овации. Кстати, и речь президента, и посла неоднократно прерывалась аплодисментами.

По ее словам, постоянно укрепляется политическое взаимодоверие. Китай твердо поддерживает путь развития, выбранный кыргызским народом в соответствии с национальными реалиями, и политику, проводимую правительством Кыргызстана для защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Углубляется и практическое сотрудничество. Китай и Кыргызстан активно развивают сотрудничество в различных областях, придерживаясь принципа равенства, взаимовыгоды и обоюдного выигрыша, что приводит к плодотворным результатам.

Например, благодаря совместному продвижению инициативы "Один пояс - один путь" в нашей стране осуществлены и осуществляются такие крупнейшие проекты, как автомагистраль Китай – Кыргызстан - Узбекистан, альтернативная дорога Север - Юг, реконструкция городской дорожной сети Бишкека, прокладка ирригационной системы в регионах. В Оше построена городская больница, одна из лучших в ЦА. Все это, безусловно, сказывается на социально–экономическом развитии нашей страны и улучшении благосостояния народа.

.

Постоянно развивается и сотрудничество в области безопасности, расширяются культурно–гуманитарные связи, общение между нашими народами, что очень помогает укреплению взаимопонимания. Это и есть та самая народная дипломатии, о важности которой говорит Председатель КНР Си Цзиньпин. Для продвижения "Пояса – пути" она особенно важна.

Как отметила госпожа Ду Дэвэнь, китайская сторона намерена совместно с кыргызской стороной опираться на новый старт 30-летия установления дипотношений, дальше повышать стратегическое взаимодоверие, усилить состыковку инициативы "Один пояс – один путь" и Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года.

Настроения гостям торжества придал просто потрясающий концерт. Звучали песни на кыргызском и китайском языках, а в плавных движениях танцовщиц, их красочном убранстве и впрямь есть что-то общее в культуре наших народов.

Мнение

- Прекрасный юбилей! Этот день явно войдет в историю наших народов, - сказал VB.KG директор кыргызско–китайского исследовательского центра по реализации концепции "Один пояс - один путь" при КНУ, заслуженный деятель культуры КР Рашид Юсупов. - Я считаю, что именно через духовное начало, через язык, культуру, многосторонние связи, образование, сотрудничество университетов, туризм происходит сближение народов, появляются уважение, доверие и понимание между ними. Нынешний посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь это хорошо понимает. Она достаточно часто бывает в нашем университете, встречается со студентами, с сотрудниками разных министерств. Это как раз и есть один из аспектов, в том числе, народной дипломатии. И наш профессорско–преподавательский состав во главе с ректором КНУ Канатом Садыковым многое делает для продвижения народной дипломатии, поддерживает единство вузов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411963
Теги:
Китай, президент, юбилей, сотрудничество, Кыргызстан, филармония, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  