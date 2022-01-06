Садыр Жапаров: В Кыргызстане активизируется деятельность китайских компаний

"В этом году в стране начнется восстановление и активизация деятельности китайских компаний. Со своей стороны Кыргызстан готов оказать соответствующее содействие китайским инвесторам, которые готовы реализовывать совместные проекты у нас", - подчеркнул президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своей речи на торжестве в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, прошедшем вчера в Национальной филармонии.

Безусловно, весомость и значимость торжеству придало присутствие и выступление президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Судя по тому, что он лично приехал на него, уже можно судить, какое большое значение наша страна придает сотрудничеству и развитию дружеских связей с Китаем. Президент говорил уверенно, лаконично и искренне о прошлом, настоящем и будущем наших отношений с ближайшим соседом. Вообще надо отметить, что в зале царила необыкновенно дружеская, теплая атмосфера, обычно несвойственная для таких официальных мероприятий. У многочисленных друзей Китая – а большой зал филармонии был, что называется, под завязку - членов правительства, послов иностранных государств, представителей китайских компаний, общественных организаций, высших учебных заведений, Ассамблеи народа Кыргызстана, деятелей культуры и науки и других было позитивное, праздничное настроение.

Фильм, показанный в самом начале, рассказал об основных 30-летних достижениях Кыргызстана и Китая. Но более полно о них рассказали президент Садыр Жапаров и чрезвычайный и полномочный посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

По словам Садыра Жапарова, кыргызы и китайцы знали друг друга с древнейших времен.

"В Азии было два народа, которые жили бок о бок с момента зарождения цивилизации и культуры и вместе стали свидетелями многих событий. Это кыргызы и великие китайцы! - сказал глава государства. - С древнейших времен в китайских источниках упоминался кыргызский этнос, как народ, проживающий на севере и северо-востоке Евразийского континента".

По словам главы государства, Кыргызстан и Китай, которые веками были связаны Великим Шелковым путем, сегодня являются стратегическими партнерами. А уровень отношений между народами Кыргызстана и Китая может служить образцом для многих стран.

И это действительно так. Достаточно вспомнить последние события, связанные с борьбой против коронавируса. Когда в нашей стране катастрофически не хватало вакцин, а вирус набирал силу, именно Китай первым прислал многотысячную партию вакцин, которые уберегли сотни кыргызстанцев от болезни, а, возможно, спасли кому-то из них жизнь. И эта братская помощь была не единовременной: вакцины и средства защиты от ковид поступают постоянно.

Как отметил президент, Кыргызская Республика одной из первых поддержала инициативу "Один пояс – один путь". "Этот шаг, по его мнению, основан на исторических обстоятельствах и соответствует целям стратегического партнерства". Новое стремительное развитие Китая предоставит разным странам мира, в том числе Кыргызстану, большие возможности для поднятия своих экономик. Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с соседом в разных сферах: торговли и транспорта, энергетики и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и туризма, медицины и науки, а также в более тесном сотрудничестве с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

По словам президента, в настоящее время особое внимание уделяется вопросу экспорта экологически чистой сельхозпродукции из Кыргызстана в Китай. Глава государства также с удовлетворением отметил, что стороны прилагают все усилия для увеличения грузопотока через пункты пропуска "Иркештам" и "Торугарт". Отметил он и тот факт, что КНР поддержала инициативу КР о принятии на 76-й Генассамблее ООН Резолюции об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития и выразила готовность выступить соавтором проекта Резолюции.

Разумеется, президент коснулся и вопроса о строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которое должно стать важным шагом в увеличении транзитного потенциала не только Кыргызстана, но и Центральной Азии в целом, важной частью продвижения инициативы "Один пояс – один путь".

Кроме того, он выразил надежду на то, что 2022 год будет богат на многие культурные и гуманитарные события, которые поднимут культурное и гуманитарное сотрудничество между двумя странами на новый уровень.

"Дружба между нашими странами имеет давнюю историю. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений китайско–кыргызские отношения выдержали все испытания международными изменениями и всегда сохраняют тенденцию здорового и стабильного развития. Китай и Кыргызстан стали добрыми соседями, хорошими друзьями, надежными партнерами и родными братьями", - сказала посол Китая в Кыргызстане госпожа Ду Дэвэнь. Эти слова вызвали в зале овации. Кстати, и речь президента, и посла неоднократно прерывалась аплодисментами.

По ее словам, постоянно укрепляется политическое взаимодоверие. Китай твердо поддерживает путь развития, выбранный кыргызским народом в соответствии с национальными реалиями, и политику, проводимую правительством Кыргызстана для защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Углубляется и практическое сотрудничество. Китай и Кыргызстан активно развивают сотрудничество в различных областях, придерживаясь принципа равенства, взаимовыгоды и обоюдного выигрыша, что приводит к плодотворным результатам.

Например, благодаря совместному продвижению инициативы "Один пояс - один путь" в нашей стране осуществлены и осуществляются такие крупнейшие проекты, как автомагистраль Китай – Кыргызстан - Узбекистан, альтернативная дорога Север - Юг, реконструкция городской дорожной сети Бишкека, прокладка ирригационной системы в регионах. В Оше построена городская больница, одна из лучших в ЦА. Все это, безусловно, сказывается на социально–экономическом развитии нашей страны и улучшении благосостояния народа.

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Постоянно развивается и сотрудничество в области безопасности, расширяются культурно–гуманитарные связи, общение между нашими народами, что очень помогает укреплению взаимопонимания. Это и есть та самая народная дипломатии, о важности которой говорит Председатель КНР Си Цзиньпин. Для продвижения "Пояса – пути" она особенно важна.

Как отметила госпожа Ду Дэвэнь, китайская сторона намерена совместно с кыргызской стороной опираться на новый старт 30-летия установления дипотношений, дальше повышать стратегическое взаимодоверие, усилить состыковку инициативы "Один пояс – один путь" и Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года.

Настроения гостям торжества придал просто потрясающий концерт. Звучали песни на кыргызском и китайском языках, а в плавных движениях танцовщиц, их красочном убранстве и впрямь есть что-то общее в культуре наших народов.

Мнение

- Прекрасный юбилей! Этот день явно войдет в историю наших народов, - сказал VB.KG директор кыргызско–китайского исследовательского центра по реализации концепции "Один пояс - один путь" при КНУ, заслуженный деятель культуры КР Рашид Юсупов. - Я считаю, что именно через духовное начало, через язык, культуру, многосторонние связи, образование, сотрудничество университетов, туризм происходит сближение народов, появляются уважение, доверие и понимание между ними. Нынешний посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь это хорошо понимает. Она достаточно часто бывает в нашем университете, встречается со студентами, с сотрудниками разных министерств. Это как раз и есть один из аспектов, в том числе, народной дипломатии. И наш профессорско–преподавательский состав во главе с ректором КНУ Канатом Садыковым многое делает для продвижения народной дипломатии, поддерживает единство вузов.