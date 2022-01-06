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В Казахстане погибли 8 сотрудников полиции и Нацгвардии

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- Назгуль Абдыразакова
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В результате беспорядков в Казахстане погибли 8 сотрудников полиции и Нацгвардии, еще 317 человек получили различные ранения и травмы. Об этом сообщает издание 24.kz со ссылкой на МВД РК.

По данным СМИ, органами внутренних дел принимаются меры по недопущению дальнейшего роста насилия. Нарушители правопорядка и подстрекатели будут привлечены к уголовной ответственности. Напомню, в ряде регионов страны продолжаются беспорядки, погромы и мародёрство. По информации ведомства, пострадали ряд объектов госуправления, торговли, здравоохранения, общепита и банковских услуг, а также спецавто органов правопорядка, здравоохранения, пожарной службы и имущество мирных граждан. Эти преступные действия нанесли значительный материальный ущерб. В МВД призывают казахстанцев не поддаваться на провокации. Напомню, ранее Касым-Жомарт Токаев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и военных, которые приняли на себя главный удар. И выразил соболезнования семьям погибших.


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URL: https://www.vb.kg/411964
Теги:
Казахстан, президент
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