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В аэропорту Алматы находятся граждане Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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В аэропорту Алматы находятся граждане КР, их точное количество уточняется. Об этом на своей страничке фейсбук сообщил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев

"Посольство Кыргызстана в Казахстане постоянно отслеживает ситуацию в РК. На текущий момент в северных областях страны пострадавших граждан КР нет. Посольством постоянно поддерживается связь с нашими гражданами также через диаспоры. Мы, связываясь через них, даём рекомендации по мерам безопасности.

Кроме того, сообщаем, что в аэропорту Алматы находятся граждане КР. Их точное количество уточнчется. Посольство КР в РК на постоянной связи с одним из граждан, который сообщил, что они в полной безопасности. Я лично связался с нашим гражданином и узнал о самочувствии и условиях их нахождения. Мной даны рекомендации по соблюдению мер безопасности в связи со сложившейся ситуацией в городе и непосредственно в аэропорту.

Также за ситуацией в южной части Казахстана следит генконсульство КР в Алматы.Я призываю граждан Кыргызстана, находящихся на территории Казахстана, соблюдать все меры безопасности. Прислушиваться и соблюдать указания местных властей и условия режима ЧП и комендантского часа"- говорится в сообщении посла.


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URL: https://www.vb.kg/411965
Теги:
аэропорт, Казахстан, Кыргызстан
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