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МИД КР: Окажем всемерную поддержку братскому Казахстану

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с последними событиями в Казахстане МИД КР сделало следующее заявление. Ниже приводим текст:

"Внимательно и с тревогой следим за последними событиями в братском Казахстане. Кыргызская Республика, исходя из крепких родственных связей двух народов и союзнических отношений двух государств, искренне заинтересована в стабильном социально-экономическом развитии и процветании Казахстана. Кыргызстан всегда был и остается рядом с братским Казахстаном и готов оказать любую посильную поддержку и помощь, как это всегда было в истории взаимоотношений наших народов.

Уверены, что присущие казахстанскому народу и руководству страны мудрость и дальновидность возобладают, что будет способствовать сохранению спокойствия и согласия. Убеждены, что это возможно только путем объединения всех усилий и построения цивилизованного диалога в рамках правового поля. Сегодня как никогда важно найти взаимоприемлемое решение и не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

Насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям, не приведут к преодолению насущных проблем, а только ухудшат положение простого населения. Искренне желаем мира, стабильности и единства братскому народу Казахстана во имя устойчивого развития страны и благосостояния каждого казахстанца.

Выражая уверенность в том, что соседняя республика способна самостоятельно и без вмешательства извне решить текущую ситуацию, Кыргызская Республика, как союзник и стратегический партнер, еще раз подтверждает готовность при необходимости оказать всемерную поддержку братскому Казахстану".


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URL: https://www.vb.kg/411966
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, МИД
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