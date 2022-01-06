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Президент КР провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран ОДБК

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- Назгуль Абдыразакова
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Минувшей ночью президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран-членов ОДКБ.Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По ее данным, глава государства переговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, председателем совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Республике Казахстан.

"Президент Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов, и иных фактах насилия.Стороны обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с Уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации" -говорится в сообщении пресс-службы президента.


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URL: https://www.vb.kg/411967
Теги:
Казахстан, президент, Кыргызстан, ОДКБ, Садыр Жапаров
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