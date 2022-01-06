Кабинет министров принял ряд решений по ситуации в Казахстане

Утром, 6 января, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел экстренное заседание. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе заседания обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в стране, сложившаяся в связи с эскалацией напряженности и введением чрезвычайного положения по всей территории Республики Казахстан.

"Акылбек Жапаров заслушал доклады руководителей силовых ведомств по обстановке на кыргызско-казахской границе и возможных угрозах по перемещению преступных элементов и оружия на территорию Кыргызстана. Также были даны поручения министерствам финансово-экономического блока по принятию необходимых мер по обеспечению бесперебойного функционирования банковской системы, а также продовольственной и топливной безопасности республики.

Председатель кабмина заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Кабинетом министров принято решение в рамках поручения президента Садыра Жапарова инициировать проведение сегодня после обеда чрезвычайного заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Докладчиком на заседании Жогорку Кенеша назначен зампредседателя кабмина КР Камчыбек Ташиев. На него также возложено оперативное руководство правительственным штабом по реагированию на развитие событий в Республике Казахстан", - говорится в сообщении кабмина.