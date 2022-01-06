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В аэропорте "Манас" опровергли информацию про частные самолеты из РК

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- Назгуль Абдыразакова
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Информация о том, что в международный аэропорт "Манас" прилетели частные самолёты из Казахстана не соответствует действительности. За день до настоящего времени не было заявок и запросов на посадку в Бишкек из Казахстана. Об этом на своей страничке фейбук сообщила пресс-секретарь аэропорта Манас Алия Курбанова.

"Сегодня только прилетел из Алматы пустой самолёт авиакомпании "Тез Джет", который ранее выполнял чартерный рейс из Оша в Алматы.

Что касается регулярных рейсов, то сегодняшний рейс Алматы-Бишкек-Алматы авиакомпании "Эйр Астана" был отменён", - говорится в сообщении А.Курбановой.


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URL: https://www.vb.kg/411981
Теги:
Казахстан, самолеты, Аэропорт "Манас", фейк
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