В аэропорте "Манас" опровергли информацию про частные самолеты из РК

Информация о том, что в международный аэропорт "Манас" прилетели частные самолёты из Казахстана не соответствует действительности. За день до настоящего времени не было заявок и запросов на посадку в Бишкек из Казахстана. Об этом на своей страничке фейбук сообщила пресс-секретарь аэропорта Манас Алия Курбанова.

"Сегодня только прилетел из Алматы пустой самолёт авиакомпании "Тез Джет", который ранее выполнял чартерный рейс из Оша в Алматы.

Что касается регулярных рейсов, то сегодняшний рейс Алматы-Бишкек-Алматы авиакомпании "Эйр Астана" был отменён", - говорится в сообщении А.Курбановой.