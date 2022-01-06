Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ в Казахстане

МИД Таджикистана заявил о готовности принять участие в операции ОДКБ в Казахстане. Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ для оказания помощи Казахстану, заявили в МИД страны.

"Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Таджикистан с искренним сопереживанием следит за развитием событий в братском Казахстане.

"С серьезной обеспокоенностью отмечаем случаи насилия над мирными жителями и представителями сил правопорядка, захвата органов власти, грабежей. Особую тревогу вызывает тот факт, что несанкционированные акции привели к появлению незаконных вооруженных формирований, в распоряжении которых оказались летальное оружие и спецтехника. Всецело разделяем озабоченность руководства Казахстана попытками дестабилизации положения в стране путем стимулирования протестных настроений", - говорится в заявлении. В МИД Таджикистана выразили уверенность, что мудрый народ Казахстана и его руководство в кратчайшие сроки путем диалога смогут положить конец актам насилия.

Источник: РИА Новости