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Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ в Казахстане

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- Назгуль Абдыразакова
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МИД Таджикистана заявил о готовности принять участие в операции ОДКБ в Казахстане. Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ для оказания помощи Казахстану, заявили в МИД страны.

"Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Таджикистан с искренним сопереживанием следит за развитием событий в братском Казахстане.

"С серьезной обеспокоенностью отмечаем случаи насилия над мирными жителями и представителями сил правопорядка, захвата органов власти, грабежей. Особую тревогу вызывает тот факт, что несанкционированные акции привели к появлению незаконных вооруженных формирований, в распоряжении которых оказались летальное оружие и спецтехника. Всецело разделяем озабоченность руководства Казахстана попытками дестабилизации положения в стране путем стимулирования протестных настроений", - говорится в заявлении. В МИД Таджикистана выразили уверенность, что мудрый народ Казахстана и его руководство в кратчайшие сроки путем диалога смогут положить конец актам насилия.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/411982
Теги:
Казахстан, Таджикистан, ОДКБ
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