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"Военные КР не будут задействованы ни в каких действиях с митингующими"

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстанские военнослужащие в Казахстане не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

"В случае одобрения со стороны Жогорку Кенеша, военнослужащие Кыргызской Республики в соответствии с уставом ОДКБ будут направлены в Республику Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности.

Кыргызстанские миротворцы будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения. Особо отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Республике Казахстан", - сообщил Султанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/411986
Теги:
Казахстан, армия, Кыргызстан, ОДКБ
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