МИД РУз: Узбекистан не будет вмешиваться во внутренние дела Казахстана

Узбекистан не будет вмешиваться во внутренние дела Казахстана, так как казахский народ имеет свою волю и решимость и может сам преодолеть возникшие проблемы, заявила 5 января пресс-служба МИД Узбекистана.

"Уверены, что казахстанцы обладают необходимой решимостью и волей для того, чтобы сохранить единство, восстановить мир и спокойствие в стране и самостоятельно преодолеть возникшие проблемы", - сообщает пресс-служба.

Подчеркивается, что "мудрый народ Казахстана" не допустит эскалации ситуации и сможет избежать насилия и человеческих жертв.

Уверяется, что Узбекистан поддерживает народ и власти Казахстана. Также Узбекистан поддерживает их стремление обеспечить стабильность и благополучие.

При этом сообщается, что Узбекистан внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане и "с тревогой воспринимает" происходящие там события.

Источник: издание "Красная Весна"