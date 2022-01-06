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МИД РУз: Узбекистан не будет вмешиваться во внутренние дела Казахстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Узбекистан не будет вмешиваться во внутренние дела Казахстана, так как казахский народ имеет свою волю и решимость и может сам преодолеть возникшие проблемы, заявила 5 января пресс-служба МИД Узбекистана.

"Уверены, что казахстанцы обладают необходимой решимостью и волей для того, чтобы сохранить единство, восстановить мир и спокойствие в стране и самостоятельно преодолеть возникшие проблемы", - сообщает пресс-служба.

Подчеркивается, что "мудрый народ Казахстана" не допустит эскалации ситуации и сможет избежать насилия и человеческих жертв.

Уверяется, что Узбекистан поддерживает народ и власти Казахстана. Также Узбекистан поддерживает их стремление обеспечить стабильность и благополучие.

При этом сообщается, что Узбекистан внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане и "с тревогой воспринимает" происходящие там события.

Источник: издание "Красная Весна"


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URL: https://www.vb.kg/411988
Теги:
Казахстан, Узбекистан, МИД
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