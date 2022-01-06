С 5 по 6 января кыргызско-казахскую границу пересекли 5500 человек

В период с 5 января по 6 января 2022 года кыргызско-казахстанскую госграницу пересекли около 5500 чел.: из них из Казахстана в Кыргызстан прибыли 2384 чел. – 671 гражданин Кыргызской Республики и 1644 гражданина Республики Казахстан. На сегодняшний момент обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы КР.

По ее данным, пограничные подразделения ПС ГКНБ с 30 декабря 2021 г. по настоящее время продолжают нести службу в усиленном варианте.

Пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу осуществляют пропуск лиц, транспортных средств и грузов в штатном режиме с учётом существующих ограничений, связанных с COVID - 19.

Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что на кыргызско-казахстанском участке госграницы функционируют семь автомобильных пунктов пропуска: "Ак-Жол-автодорожный", "Ак-Тилек - автодорожный", "Чалдыбар - автодорожный", "Кен-Булун - автодорожный", "Токмок-автодорожный" в Чуйской области, "Чон-Капка - автодорожный" в Таласской области и "Каркыра-автодорожный" в Иссык-Кульской области.

Из Кыргызстана в Казахстан убыли всего 3076 чел. – 676 граждан Кыргызской Республики и 2349 граждан Республики Казахстан.

В период с 5 по 6 января государственную границу с Казахстаном пересекли 447 грузовых транспортных средств, из них в Кыргызстан прибыли 268 грузовых автомобилей, убыли 179 единиц.

Скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Казахстаном не зафиксировано.

Пропуск грузовых транспортных средств в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Кыргызской Республики №84-р от 17 марта 2020 г. осуществляется в пунктах пропуска "Ак-Тилек - автодорожный", "Чалдыбар - автодорожный", "Чон-Капка - автодорожный" и "Каркыра-автодорожный".

Порожние грузовые автотранспортные средства могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска "Кен-Булун-автодорожный".

Пропуск грузовых железнодорожных составов осуществляется через пункт пропуска "Каинды-железнодорожный".

Пограничная служба ГКНБ КР отмечает, что кыргызская и казахстанская стороны не вводили никаких дополнительных ограничений по пропуску лиц, транспортных средств, вывозу/ввозу грузов и товаров через границу, -говорится в сообщении погранслужбы.