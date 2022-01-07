Российские военнослужащие уже приступили к работе в Казахстане

Передовая группа миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже находится в Казахстане и приступила к работе. Об этом генеральный ОДКБ Станислав Зась сообщил РИА Новости.

"Передовая группа российской части миротворческого контингента находится уже в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач", - сказал Зась. По словам генсека ОДКБ, продолжается переброска военнослужащих других государств-членов организации.

5 января Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Источник: lenta.ru