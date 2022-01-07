Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 95.60 - 96.55

Российские военнослужащие уже приступили к работе в Казахстане

246  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Передовая группа миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже находится в Казахстане и приступила к работе. Об этом генеральный ОДКБ Станислав Зась сообщил РИА Новости.

"Передовая группа российской части миротворческого контингента находится уже в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач", - сказал Зась. По словам генсека ОДКБ, продолжается переброска военнослужащих других государств-членов организации.

5 января Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411994
Теги:
Казахстан, Россия, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  