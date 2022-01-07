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СМИ РТ: Прецедент с ОДКБ придаст уверенность властям постсоветских стран

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- Бакыт Стамов
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Как получилось, что протесты против повышения цен на топливо переросли в широкомасштабные митинги по всему Казахстану и насколько уполномочен ОДКБ вмешиваться во внутренние дела стран-участников? Что это может означать для самого Казахстана и других стран-членов ОДКБ? Издание "Азия-Плюс" попыталось в этом разобраться вместе с экспертами.

Протесты против повышения цен на топливо в Казахстане переросли в масштабные митинги с последующими беспорядками, и даже привели к политической трансформации в Казахстане. Правительство ушло в отставку, происходят другие кадровые перестановки, а президент страны Касым-Жормат Токаев объявил себя главой Совета безопасности страны, который до этого возглавлял экс-президент и Лидер нации Нурсултан Назарбаев. При этом протестующие сносят памятники Назарбаева в отдельных городах.

Объявленное чрезвычайное положение ситуацию не урегулировало и вчера, 5 января, президент Казахстана обратился к ОДКБ за поддержкой.

Ответ себя не заставил ждать. После консультаций Советом коллективной безопасности ОДКБ было принято решение о направлении в Казахстан Коллективных миротворческих сил "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".

По мнению экспертов, это может создать нехороший прецедент в регионе.

"Когда элиты перестают слышать свой народ..."

Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов говорит, что в договоре ОДКБ есть положение о таком вмешательстве в случае официального обращения одного из государств-членов организации. Другое дело, что это положение никогда до сих пор не применялось, так как организация изначально видела свою миссию в защите от внешних угроз.

- Теперь президент Токаев обосновал свое обращение к странам ОДКБ, представив беспорядки и протесты в стране как результат внешнего воздействия и агрессии со стороны каких-то третьих стран. Официальный ввод подразделений из других стран СНГ в Казахстан создает прецедент и новую реальность на постсоветском пространстве, когда механизм ОДКБ будет использоваться для оказания решающего влияния на внутриполитическую ситуацию в той или иной стране, поддержки действующих режимов и т.д. Этот прецедент, если он окажется удачным, придаст уверенность политическим элитам, находящимся у власти в постсоветских странах, - отмечает политолог.

Говоря о причинах сегодняшней ситуации, Муллоджанов считает, что основная причина масштабных беспорядков в Казахстане – падение уровня жизни населения за последние несколько лет.

По его словам, до 2014 года высокие доходы от продажи нефти не только наполняли бюджет, но и положительно сказывались на экономике всей страны. Так или иначе, нефтяные деньги доходили в той или иной степени до большинства населения, что создавала видимость благополучия и экономического успеха. Однако, в 2014 году произошло резкое падение цен на нефть.

Недостаток нефтяных денег вдруг вскрыл целый ряд проблем и вызовов, которые накопились в казахском обществе. Выяснилось, что несмотря на наполненный бюджет, большинство население живет в бедности и с трудом сводит концы с концами. Среднегодовая зарплата составляет 483 долларов США, что лишь немногим больше чем в Армении и Беларуси, где таких сверхдоходов от продажи минеральных ресурсов не наблюдалось. В целом же значительная часть бюджетников и населения довольствовались гораздо более низкими зарплатами. "Выявилось, что в стране растет разрыв между богатыми и неимущими, между крупными городами и бедными регионами и так далее", - отмечает эксперт.

По его словам, ситуацию усложнило то, что в 2015 году власти провели девальвацию тенге, что особенно ударило по доходам населения. Особенно, тяжело переживали кризис внутренние мигранты, перебравшиеся из деревни в город, которые сегодня и стали движущей силой беспорядков.

Политолог утверждает, что миллиарды долларов тратились на строительство дворцов и помпезных проектов, тогда как социальные проекты игнорировались. Бюджетные средства расходились по частным карманам. Все доходные проекты распределялись между родственниками и приближенными Назарбаева, а также выходцами из Старшего Жуза. Только на строительство новой столицы Нурсултан потратили не менее 50 миллиардов долларов. Если бы часть этих средств направили на развитие промышленности и создание рабочих мест, ситуация в стране сегодня была бы совсем другой.

- Казахское правительство представляет собой чистый пример того, как не надо реагировать на экономический кризис. Начали повышать тарифы в период кризиса, роста цен и падения доходов населения. Социальное напряжение накапливалось несколько лет, а недавнее повышение цен на газ явилось просто последний каплей. Вот что происходит, когда элиты перестают слышать свой народ и живут в придуманным ими самими мире, - заключил Муллоджанов.

"Большая ошибка"

Кыргызский политолог, который в связи с конфликтом интересов решил не афишировать свое имя, в беседе с "Азия-Плюс" назвал обращение руководства Казахстана за помощью к ОДКБ "дурным примером". По его словам, это было большой ошибкой.

"Об этом сейчас только ленивый не говорит. Что может сделать ограниченный контингент чужой армии, чего не может сделать собственная армия?", - задается вопросом эксперт. По его мнению, такой необходимости не было, так как острая фаза бунта уже прошла, "негативная энергия выплеснута".

- Бунтующих в Казахстане можно разделить на две группы: гражданские активисты с требованиями и мародеры. С гражданскими активистами руководство Казахстана могло бы попытаться наладить диалог и использовать политические методы разрешения кризиса, но не сделало это в должной мере. На борьбу с мародерами можно было бы мобилизовать и само местное население с возможной кооперацией с силовыми структурами или без них (у Бишкека такой опыт есть, можно было бы оперативно проконсультироваться с лидерами народных дружин тех времен), - считает киргизский политолог.

По его мнению, руководство Казахстана либо просто находясь в истерике и смятении, не нашло ничего лучше, чем обратиться к Москве, или же просто не захотело идти по более долгому и сложному пути, работая предметно над разрешением острой фазы и глубинными причинами кризиса, что в конечном итоге было бы в интересах народа.

"Это, конечно, предполагает большой компромисс и, возможно, кардинальную перестройку властной пирамиды... Возможен и третий вариант – эти два фактора могли слиться в одно", - полагает он.

По его словам, вмешательством ОДКБ во внутриполитические дела Казахстана создается серьезный и опасный прецедент, так как эту практику потом можно будет применять в случае возникновения внутристрановых кризисов и в других республиках ЦА. Также, по его мнению, это перечеркивает все стремления стран к самостоятельному развитию и созреванию институтов государственности в регионе, в том числе, и через такие кризисы.

- В 2019 и 2020 годах киргизские политики уже продемонстрировали свою незрелость, включив Москву в свои разборки. Ладно, это был больше фрагментарный, внутриполитический вопрос Кыргызстана, не имеющего особого веса в регионе. Но в данном случае Токаев, как глава крупнейшей в ЦА страны, размышляя о развитии и независимости своей страны, должен был подумать о далеко-идущих последствиях после обращения к ОДКБ, которая управляется Москвой. Я не хотел высказываться по ситуации в Казахстане, но руководство этой страны своим решением подает дурной пример, последствия которого отразятся и на Кыргызстане тоже, - отмечает эксперт.

Конкуренции между Токаевым и Назарбаевым?

Таджикский политолог Амири Замон разделяет эту точку зрения и отмечает, что устав ОДКБ не предусматривает участия во внутренних конфликтах.

- Власти Казахстана этим практически признали свою недееспособность перед протестующими. Не желая освободить место, они пошли вопреки своим национальным интересам. Это огромные имидживые потери для Токаева и его правительства и большие риски для России и стран- членов ОДКБ, которые могут быть вовлечены в гражданское противостояние. Так же это угроза межнациональной стабильности в Казахстане и ее будущим отношениям с Россией, а для стран-членов ОДКБ и народов этих стран – это очень плохой прецедент, который наверняка будет использован в будущем, когда очередной авторитарный правитель не справится с протестными акциями внутри своей страны, может прибегнуть к этой практике, - говорит политолог.

При этом, говоря о первопричинах ситуации, политолог отмечает, что протестные ряды в Казахстане расширялись довольно давно.

- Разрыв между богатыми и бедными слоями населения за эти годы стал более ощутимее, когда государство богатеет, но его граждане не чувствуют это на себе.

В таких условиях повышение цен на газ стало мощным триггером для протестных акций и власти немного запоздали с шагами навстречу протестующим. Возможно, если бы уступили 3-4 января, то удалось бы всего этого избежать. Есть, конечно, и конспирологические версии, заключающиеся в конкуренции между Токаевым и Назарбаевым. Якобы Токаев через протестные акции хотел сдвинуть Назарбаева, но ситуация вышла из под контроля. Но подтвердить или опровергнуть эту версию не представляется возможным, - отмечает политолог.

"Дежавю"

Журналист-международник Аркадий Дубнов назвал эту ситуацию "дежавю", сравнивая ее с вхождением советских войск в Афганистан в 1979 году.

"Итак, "миротворческие силы ОДКБ отправляются в Казахстан на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране". Почти с такой же формулировкой были определены задачи ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979-го.

- Они перебрали все варианты решений и выбрали, как всегда, наихудший, сказал мне сегодня ночью один известный действующий политик

- Но они-то думают, что схватили Б-га за бороду, ответил я…", - написал Дубнов в своем личном блоге.


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URL: https://www.vb.kg/411995
Теги:
Казахстан, Таджикистан, ОДКБ
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