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Убить Бима и выжить

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- Надежда Хохлова
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Грязный сеттер с бурыми пятнами крови на груди перегородил дорогу тетке в платке. На шее у пса болталась веревка, отгрызенный ее край свисал, словно рваный галстук. На лапе еще не затянулась глубокая рана. Но тетку это не трогало, она люто ненавидела пса и боялась его.

- Ну что уставился? Не пущу, - попятилась она во двор и захлопнула калитку перед носом у собаки. В этот раз тетке повезло - из–за угла показался санитарный фургон собаколовов.

- Чья собака? - спросили мужики в ушанках.

- Моя!

- Почему без ошейника?

- А попробуй надень! Видишь, веревку перегрызла и кусается. Взбесилась, наверняка взбесилась! Вот укусит кого–нибудь, а мне - отвечай.

- Привяжи! Заберем ведь!

- И слава богу! Я ведь сама ходила, писала, просила - ну заберите, пожалуйста…

У пса не было сил бежать. Он только скулил, оказавшись в сачке собаколовов. Ночью попытался выбраться из фургона, но только выбился из сил. Лютый холод сковал металлическую коробку, пленник лег на пол и… намертво примерз к нему.

Что было дальше - помнят все, кто видел фильм "Белый Бим Черное Ухо". Но мало кто в курсе, какое продолжение у этой истории. А бишкекчанка Ирина Яковлевна не только знает, но и рассказывает ее всем, кто приходит в гости на Новый год и видит под елкой у пенсионерки странные "открытки" - черно–белые фотографии женщины с собакой и короткие подписи на них. Ирина хранит их уже сорок четыре года!

"Пусть Новый 78–й год принесет Вам, Ира, только счастье!" - написано на одной из карточек фиолетовым фломастером. "Ирочка, пусть в Вашем сердце всегда будет место Белому Биму" - складываются в пожелание бирюзовые буквы на втором фото. И подпись на обеих карточках - ваша Валя.

Валя - это актриса Валентина Владимирова, сыгравшая роль злющей соседки хозяина Бима. Той самой тетки, которая сдала его собаколовам, подписав псу смертный приговор. С Ириной Яковлевной она познакомилась и подружилась во время одного из кинофестивалей, который проходил во Фрунзе. Ирина тогда была редактором газеты "Новости кино", поэтому общих тем у женщин было много. Они стали переписываться - тогда, в 1978–м.

- Валентина написала, что после той роли в себя не могла прийти. На душе было тошно, словно она сама убила собаку. С сеттером по имени Степа, сыгравшего Бима, все было в порядке, но Валентине от этого легче не становилось. Она решила, что лучшей реабилитацией перед собственной совестью станет "переигрывание сценария", но уже в жизни. Помните, в конце фильма появляется маленький щенок у мальчика Толика? Очень похожий на погибшего Бима? Так вот, Валентина взяла его "брата" себе и назвала… правильно, Бимом! Вот, посмотрите, она мне прислала его фото, - протягивает Ирина Яковлевна карточку, с которой смотрит немного грустный пес. На обороте надпись: "Так ждет свою хозяйку Бим в Тучкове, когда она мотается по кинофестивалям".

…Доброта - универсальный целитель души. Его действующее вещество - радость. Она способна уврачевать любые раны. И именно поэтому все, что мы делаем доброго людям, мы делаем в первую очередь себе.


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URL: https://www.vb.kg/411996
Теги:
кино, Россия, Кыргызстан
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