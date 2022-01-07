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Досым Сатпаев: Токаев сделал первый шаг к потере суверенитета страны

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- Бакыт Басарбек
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Казахстанский политолог Досым Сатпаев высказал мнение, что президент РК Касым-Жомарт Токаев, запросив военную помощь у членов ОДКБ, сделал первый шаг к потере суверенитета страны. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

По его словам, ОДКБ создавалась для борьбы с внешней военной агрессией.

"При это все хорошо понимают, что ОДКБ это в первую очередь Россия, где Владимир Путин действует как в афоризме: "Любовь к своей родине не знает чужих границ". Токаев таким обращением не только показал всю слабость и недееспособность государственной власти в Казахстане, но и становится должником России. И где все наши силовики? Судя по всему, их учили только мирных протестующих паковать и с оппозицией бороться, а не с мародерами разбираться?", - написал эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/412000
Теги:
Владимир Путин, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
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