Пункты пропуска "Кен-Булун" и "Токмок" временно закрыты

Пункты пропуска "Кен-Булун - автодорожный" и "Токмок-автодорожный", дислоцированные на кыргызско-казахстанском участке госграницы, с 7 января 2022 года временно приостанавливают пропуск лиц и транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, КПП временно закрываются по инициативе казахстанской стороны в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана.

"Остальные пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы - "Ак-Жол-автодорожный", "Ак-Тилек - автодорожный", "Чалдыбар - автодорожный" в Чуйской области, "Чон-Капка - автодорожный" в Таласской области и "Каркыра-автодорожный" в Иссык-Кульской области продолжают функционировать в штатном режиме с учётом существующих ограничений, связанных с COVID - 19.

Скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Казахстаном не зафиксировано.

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы по состоянию на 9:00 7 января 2022 г. характеризуется как стабильная".