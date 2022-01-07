В РФ агентство недвижимости отказалось от объявлений с дискриминацией

В России ведущее агентство недвижимости объявило, что с 1 февраля прекращает публиковать объявления, дискриминирующие приезжих по национальному признаку. Об этом сказано на официальном [urlhttps://www.cian.ru/]сайте[/url] сервиса.

"Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)", - отметили сотрудники сервиса.

В агентстве напомнили, что нововведения вступают в силу 1 февраля 2022 года. Они коснутся всех объявлений о недвижимости вне зависимости от региона. Пользователям предложили отредактировать свои описания объектов самостоятельно и убрать из них уничижительные формулировки, наподобие "сдаю жилье только славянам". В противном случае сервис сделает это самостоятельно.