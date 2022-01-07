В России могут создать подготовительные курсы для детей мигрантов

В России нужно создавать подготовительные курсы перед обучением в школе для детей мигрантов. Об этом в беседе с журналистами сказал глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

По его словам, появление данных курсов необходимо для того, чтобы такие дети могли лучше освоить русский язык и затем эффективнее интегрироваться в среду обучения в российских школах.

"Дети мигрантов хуже знают язык, зачастую они хуже подготовлены, у них есть своя этническая среда. Их надо интегрировать, дополнительно учить языку, ведь чем лучше они будут знать язык, тем лучше они будут учиться и лучше интегрироваться в социальную среду. Это важно в первую очередь с точки зрения прав детей. Должны быть подготовительные курсы, это важно для самих этих детей, с другой стороны, это будет улучшать интеграцию. Сейчас этим не занимаются", - отметил Фадеев.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции, заявил, что на данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, состоявшейся в конце минувшего года, заявил, что обучение мигрантов русскому языку является самым верным способом их адаптации к проживанию в России. По его словам, со знанием русского языка мигранты смогут чувствовать себя комфортно и спокойно работать.