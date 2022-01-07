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Кыргызстан примет участие в мероприятиях СНГ в 2022 году

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- Евгений Денисенко
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В штаб-квартире СНГ в Минске состоялась рабочая встреча первого заместителя Председателя Исполнительного комитета СНГ Леонида Анфимова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрмеком Ибраимовым. В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщили в Исполкоме Содружества.

В частности, стороны обсудили аспекты взаимодействия между Кыргызской Республикой и Исполнительным комитетом СНГ, участие Кыргызской Республики в интеграционных процессах в формате Содружества, проведение мероприятий в рамках СНГ в 2022 году.

Состоялся также конструктивный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества на пространстве СНГ.

Напомним, что в канун наступления нового года в Минске прошло с использованием видеоконференцсвязи очередное заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств СНГ. В нем приняли участие руководители и эксперты таких служб внешнеполитических ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители правового департамента Исполкома СНГ.

Были обсуждены перспективы работы над Конвенцией о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ. Решено привлечь к разработке документа представителей всех государств – партнеров.

Состоялась традиционно содержательная дискуссия по актуальным вопросам правового сотрудничества на пространстве СНГ, а также возможностям дальнейшего укрепления взаимодействия в международно-правовой сфере на площадках ключевых международных организаций, в том числе универсальных.


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URL: https://www.vb.kg/412007
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