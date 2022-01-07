Экономика Евразийского экономического союза достигла допандемийного уровня

В Евразийской экономической комиссии в канун наступления нового года рассмотрели предварительные итоги экономического развития ЕАЭС в 2021 году. Эти материалы на заседании Коллегии ЕЭК представил министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев

По его словам, экономика ЕАЭС достигла допандемийного уровня, ВВП ЕАЭС по итогам 2021 года увеличится на 4,1%.

"Наблюдается положительная динамика во взаимной торговле. При сохранении тенденций восьми месяцев текущего года объем внешней торговли (увеличился на 38,5%) может достичь 500 млрд долларов – максимального значения с 2015 года, а объем взаимной торговли (прирост составил 31,3%) – превысить 70 млрд долларов и достичь нового максимального исторического значения", - отметил Сергей Глазьев.

При этом он обратил внимание на то, что показатели прироста ВВП на уровне 4,5 - 5,5%, установленные Основными ориентирами макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2021 – 2022 годы, не были достигнуты, что говорит о недостатке инвестиций в производственную кооперацию и создание евразийских цепочек добавленной стоимости.

Для решения этих задач, по словам министра, необходимо финансирование инвестиционной и инновационной деятельности: "Возвращение экономик на траекторию устойчивого развития должно способствовать повышению и сближению уровня экономического развития. На протяжении последних 20 лет во всех пяти государствах ЕАЭС отмечался рост ВВП на душу населения. Вместе с тем сохраняется значительный разрыв между странами в уровнях доходов на душу населения".

Глазьев также подчеркнул необходимость преодоления разрыва в уровне доходов между странами Союза посредством реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В частности, в целях выравнивания уровней доходов Комиссией предложено активизировать инвестиционную политику для содействия экономическому росту, а также выработать согласованные цели и приоритеты политики сближения. Эти вопросы планируется обсудить в начале 2022 года на совещании уполномоченных органов государств Союза.