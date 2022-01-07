ОДКБ в Казахстане. Ташиев напомнил депутатам, что сейчас не время для пиара

Казахстан может закрыть все пункты пропуска на границе и это может быть чревата для Кыргызстана последствиям. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По словам главы ГКНБ, сейчас КПП на границе закрываются, и никто не даст гарантии, что завтра цена на мешок муки может подняться до 10 тысяч сомов, а на бензин до 100 сомов.

"Надо уметь брать ответственность на себя. Нуржигит Кадырбеков заявляет, что боится проливать кровь, но, уважаемые депутаты, сейчас не время для пиара. Мы вчера в два часа ночи приняли решение. Решение принято на государственном уровне. Если не можете принять решение, то то лучше вам тогда молчать", - сказал Ташиев.

В свою очередь министр обороны Бактыбек Бекболотов заявил, что Кыргызстан должен сохранить свой полноценный авторитет в рамках ОДКБ.

"Мы не можем дать гарантии, что выйдем из Казахстана живыми, но военная коалиция выполняет международные договоры. Подразделения из России и Беларуси уже вошли в туда. Таджикистан готов подключиться. Мы не можем только отправить муку, так как у нас обязательства в рамках ОДКБ. Факт терроризма подтвержден. Не дай бог, завтра и у нас такое начнется. Уже убиты около 20 военных", - сказал Бекболотов.

Напомним, депутаты обсуждают сегодня вопрос об участии кыргызстанских военных в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.